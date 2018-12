Competições europeias: ‘três grandes’ de Portugal já arrecadaram mais de 120 milhões de euros

Finalizada a fase de grupos das duas provas organizadas pela UEFA (Liga dos Campeões e Liga Europa) os valores ganhos por Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting atingiram os 123,09 milhões de euros. Os portistas vão continuar na liga milionária, enquanto os encarnados se juntam ao rival de Alvalade na Liga Europa.

Deste ‘bolo’ a maior ‘fatia’ pertence aos ‘dragões’ que já arrecadaram 67,95 milhões de euros (44,05 milhões da entrada direta na fase de grupos, mais 14,4 milhões pelas cinco vitórias e o empate com o Schalke 04, mais os 9,5 milhões de euros pela passagem aos oitavos de final).

O Futebol Clube do Porto ocupa o quinto lugar dos clubes que mais dinheiro angariam no final desta fase da prova. Só o Barcelona (71,6 milhões), o Real Madrid (70,9 milhões), o Bayern de Munique (70,5 milhões) e o Atlético de Madrid (68,5 milhões) encaixaram mais dinheiro que os azuis e brancos.

Quanto ao Benfica acumulou até ao momento 49,25 milhões de euros (42,95 milhões pela entrada na entrada direta na fase de grupos, mais 5,4 milhões das duas vitórias frente ao AEK de Atenas e 900 mil euros do empate com o Ajax.

Por último, o Sporting, que juntou até agora pela participação na Liga Europa 5,89 milhões de euros (2,92 milhões por ter entrado diretamente na fase de grupos, somando 2,47 milhões pelas quatro vitórias e o empate contra o Arsenal e 500 mil euros pela passagem aos 16 avos de final da competição).

Estes números espelham bem a diferença económica entre as duas provas. O Futebol Clube do Porto e Benfica ganharam mais 62,26 milhões e 43,36 milhões de euros, respetivamente que o Sporting. No confronto direto entre ‘dragões’ e ‘águias’, os azuis e brancos lucraram quase mais 20 milhões de euros que os encarnados.

Só Benfica poderá escapar a ‘tubarão’ no sorteio

Esta segunda-feira realiza-se o sorteio dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões e dos 16 avos da Liga Europa. Na prova milionária o Futebol Clube do Porto é cabeça-de-série e por isso não terá de medir forças com equipas como Barcelona, Real Madrid, Manchester City ou Juventus. Contudo, no pote dos não cabeça-de-série, Liverpool e Atlético de Madrid, são conjuntos a evitar pelos portistas.

Na Liga Europa, o Benfica será cabeça-de-série por ter sido um dos quatro melhores terceiros classificados vindos da Liga dos Campeões. No sorteio não vão poder calhar aos encarnados equipas como o Arsenal, o Nápoles, o Chelsea ou o Inter de Milão. No pote dos não cabeça-de-série, o Shakhtar Donetsk, treinado por Paulo Fonseca, Lázio e Galatasaray, serão em teoria os adversários a evitar.

Quem terá mais dificuldade em fugir dos ‘tubarões’ é o Sporting por não ser cabeça-de-série. Além dos nomes referenciados acima que estão no pote dos cabeças-de-série com o Benfica, juntam-se ainda os espanhóis do Sevilha e do Valência. Os croatas do Dínamo de Zagreb ou os belgas do Genk, são em teoria as equipas mais acessíveis para a formação de Alvalade.

O sorteio da Liga dos Campeões tem início marcado para às 11h00. Uma hora depois será a vez do sorteio da Liga Europa.