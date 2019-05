“Compramos uma empresa a cada duas ou três semanas”. Tim Cook revela estratégia de aquisições da Apple

Em média, a Apple compra uma empresa a cada duas ou três semanas, revelou o CEO Tim Cook em entrevista ao canal ‘CNBC’.

O dirigente da ‘marca da maçã’ revelou que, nos últimos seis meses, a Apple comprou entre 20 a 25 empresas, sendo que muitas destas não são anunciadas por serem PMEs ou startups. A razão para que sejam efetuadas tantas aquisições é simples: Tim Cook procura “principalmente por talento e propriedade intelectual”.

Estas aquisições ‘estilo tubarão’ reforçam o poder de compra da Apple. Em março, a gigante tecnológica revelou ter atingido lucros de 225,4 mil milhões de dólares, tornando-se numa das empresas mais ricas do mundo.

Depois de investir em iniciativas como o seu novo campus de mil milhões de dólares em Austin , Texas, a empresa voltou a sua atenção e investimentos para outras empresas.

“Se tivermos dinheiro de sobra, vamos procurar o que fazer com ele ”, disse Cook. “Adquirimos tudo o que precisamos, que se encaixe e que tenha um propósito estratégico. Assim, adquirimos uma empresa em média, a cada duas ou três semanas ”, explicou.

Essa estratégia destaca algumas aquisições de alto perfil da Apple. A compra do serviço de assinatura de revista digital Texture , em 2018 , por exemplo, foi uma aposta que vem a reforçar o novo serviço Apple News +, que oferece acesso a uma variedade de publicações subscritas. Outra foi a compra do Beats by Dr. Dre – um sistema de som em colunas e fones – de modo a integrar no serviço de streaming de musica da Apple, Apple Music.