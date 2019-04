Compras e levantamentos por multibanco atingem os 390 milhões de euros na Madeira

As compras e levantamentos através de terminais de multibanco chegaram aos 340 milhões de euros na Madeira no primeiro trimestre, um aumento de 7,4% em comparação com o ano passado, diz a Direcção Regional de Estatística (DREM).

O aumento é explicado pela subida de 8,5% nas compras feitas em terminais de pagamento, uma tendência que se estendeu também aos levantamentos, embora a um ritmo mais controlado, na ordem dos 5,8%.

Os levantamentos nacionais chegaram aos 148,6 milhões de euros enquanto que os internacionais representaram 13,8 milhões de euros. Estes montantes subiram 5,5% e 8,7% face ao ano passado.

Nas compras atingiu-se 181,1 milhões de euros com cartões nacionais e 47 milhões de euros com internacionais, uma subida de 10,5% e de 1,5%.