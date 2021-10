Condé Nast. Portugal é o melhor país do mundo para visitar e tem o melhor hotel ibérico

Os leitores da revista Condé Nast escolheram Portugal como o melhor país do mundo para visitar. Numa pontuação total de 94,1 pontos (num máximo de 100), Portugal ficou em primeiro lugar numa lista que soma 20 países.

Portugal ficou à frente de países como Japão, Grécia, Islândia ou Suíça. Com uma diferença mínima de 0,06 pontos, a Nova Zelândia ocupa o segundo lugar da lista de países escolhida pelos leitores da revista norte-americana e de 0,28 pontos para o terceiro país da lista, o Japão.

No entanto, Portugal não surge só nesta lista. O hotel São Lourenço do Barrocal, localizado em Monsaraz, foi o escolhido pelos leitores da Condé Nast, quando analisados os hotéis na Península Ibérica.

O hotel alentejano foi fundado em 1820, tendo celebrado no ano passado 200 anos, e fica numa herdade com 780 hectares onde os visitantes podem explorar as redondezas mas também praticar atividades, dar passeios a cavalo, fazer provas de vinhos ou ainda escolher tratamentos de spa.

O hotel em Monsaraz permite a reserva de estadias em quartos ou em casas próprias. Para os leitores da Condé Nast, o hotel inserido no meio rural tem uma classificação de 99,33 pontos, a uma distância de 0,67 pontos do máximo.

O The Yeatman Hotel, na cidade do Porto, ocupa a sexta posição para os melhores hotéis da Península Ibérica, numa pontuação de 98,36 pontos, estando a 0,97 pontos do primeiro lugar. O Savoy Palace, na ilha da Madeira, ocupa a oitava posição com 98,27 pontos, enquanto o Hotel Infante Sagres, no Porto, está no 11º lugar com 97,19 pontos, o Belmond Reid’s Palace (Funchal) ocupa o 12º lugar com 96,9 pontos.

O Tivoli Palácio de Seteais Sintra Hotel está em 13º lugar com um pontuação de 96,8, estando localizado na mesma região que lhe dá o nome. O AlmaLusa Baixa/Chiado está na 15ª posição com 95,92 pontos, enquanto o Four Seasons Hotel Ritz Lisbon está em 16º com um total de 95,38 pontos.

Portugal enquanto país está na lista, com vários estabelecimento hoteleiros destacados pela revista norte-americana. Então e cidades portuguesa? A Condé Nast também tem. A cidade do Porto está em oitavo lugar na lista de melhores grandes cidades. “Porto, às vezes chamado de Oporto, é um destino conhecido pelos conhecedores de vinho, mas há muito mais nesta cidade à beira do mar do que o seu doce Vinho do Porto”. A Condé Nast nota que o tradicional e o moderno se encontram na “cidade mais criativa de Portugal”

Em termos de spa, Portugal tem dois no top 30 mundial para a Condé Nast. A Quinta da Comporta – Wellness Boutique Resort, no Carvalhal, ficou em 14º lugar, com uma pontuação total de 98,14 pontos, enquanto Vila Vita Parc, em Alporchinhos, ficou na 19ª posição com 96,52 pontos.

Nas ilhas europeias, a Madeira ficou em quarto lugar, recolhendo 94,38 pontos por parte dos leitores da revista americana, ficando à frente de ilhas como Creta e Paros na Grécia ou de Maiorca em Espanha. Os Açores somaram 92,35 pontos, tendo-se fixado no 12º lugar por escolha dos leitores da Condé Nast, à frente da Sicília, Sardenha e Capri em Itália e de Santorini na Grécia.

As distinções refletem as experiência de viagens turísticas de mais de 800 mil leitores, e englobam hotéis, resorts, cidades, países, ilhas, spas, comboios, empresas de aluguer de carros, companhias aéreas, aeroportos e cruzeiros.