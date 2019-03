Conferências do Museu debate mediações no Funchal

No próximo fim-de-semana, dias 8 e 9 de março vai haver as Conferências do Museu 2019. A conferência é constituída por dois painéis teóricos: Mediações educativas em museus – património cultural, criação e saberes na contemporaneidade; e, Educação patrimonial para todos – aprendizagens, metodologias e projetos.

Esta é a terceira edição do evento, que vai ter lugar no Museu de Arte Sacra do Funchal.

O tema deste ano é “Mediações: Aprendizagem, Património e Museus” devido à aproximação do aniversário de 25 nos da fundação do Serviço Educativo no Museu de Arte Sacra do Funchal, que tem desenvolvido programas de estudo e comunicaçãodas suas coleções junto dos diversos públicos.