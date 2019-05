Confirmada descida de divisão do Nacional da Madeira

Está confirmada a descida de divisão do Nacional da Madeira depois da derrota com o Porto, por 4-0, que passa para a liderança do campeonato.

Alex Telles, aos 14 minutos, Óliver, aos 28, Corona, aos 59, e Marega, aos 88, de penálti, apontaram os tentos dos ‘azuis e brancos’, agora com 82 pontos, mais um em relação ao Benfica, que defronta ainda hoje o Rio Ave, em Vila do Conde.

Por seu lado, o Nacional, que somou o nono encontro consecutivo sem ganhar (dois empates e sete derrotas), manteve-se com 28 pontos e já não se pode manter na I Liga, um ano depois de ter subido, ao vencer a edição 2017/18 da II Liga.