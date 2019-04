Confirmadas 28 mortes e 28 feridos em acidente de autocarro na Madeira

O secretário regional de Saúde, Pedro Ramos, confirmou 28 mortos e 28 feridos devido a um acidente de autocarro, no Caniço, na Madeira, em conferência de imprensa, onde também esteve Pedro Calado, vice-presidente do Governo Regional, a Protecção Civil e Paula Cabaço, secretária regional do Turismo e Cultura.

O vice-presidente do Governo Regional referiu que o executivo esteve em contacto com as respectiva embaixadas e que estão no terreno equipas de psicólogos, e que foram criadas três linhas de apoio, e que numa primeira fase a prioridade deve ser dada às equipas de socorro e de segurança.

“O autocarro foi devidamente inspeccionado e que estava em condições de circular”, disse o governante.