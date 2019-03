Congresso Internacional “Lugares Pioneiros” dias 29 e 30 de março

Nos dias 29 e 30 de março vai realizar-se o Congresso Internacional “Lugares Pioneiros”, que aborda o tema das primeiras aldeias globais. Este congresso é uma co-produção da Câmara Municipal do Funchal e de Machico com o objetivo de perceber a construção das cidades globais, abordando questões de cultura, religião, ciência, inovação e empatia.

O programa para o dia 29, sexta-feira, tem a sessão de abertura às 9h30, e vai ter lugar no Forum Machico. Neste dia vão haver 5 painéis, sendo que alguns deles ocorrem em simultâneo, em salas diferentes. Às 11h vai começar a sessão sobre História e Educação, às 14h30, vão estar duas sessões a decorrer, Literatura e Toponímia e Pioneirismos Vários. As sessões Ciência e Gentes e Memória começam às 16h30 e encerram o dia.

Para o dia 30, sábado, no Teatro Municipal Baltazar Dias, no Funchal, começam-se os trabalhos às 9h15. Depois de uma Conferência Plenária, às 10h30 há a sessão de Arte e a sessão de Literatura. As sessões de Igualdade e Dignidade Humana e História, vão acontecer simultaneamente às 14h30. Às 16h45 são as sessões Encontros Civilizacionais e Pioneirismos Vários, que antecedem a Conferência de Encerramento.

Para o dia 31, no domingo, o programa contempla ainda uma visita guiada sob a orientação de Paulo Perneta – “Das pequenas às grandes casas do Funchal”.

Se quiser ver o programa na íntegra e os convidados pode aceder ao site.