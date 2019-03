Conheça as soluções para gerir ativamente as opções tecnológicas

Jorge Matias, Administrador da Cartrack Portugal

A Cartrack fornece um sistema de informação de gestão com base na telemática aplicada a todo o tipo de viaturas e frotas de viaturas. Ligeiras ou pesadas, de transporte de passageiros ou de mercadorias.A informação é recolhida nos sistemas de informação da própria viatura através de uma ligação à centralina e a sensores pré-existentes ou que sejam para o efeito instalados pela Cartrack. A informação é recolhida, tratada e enviada por equipamento instalado na viatura que assegura comunicações GPS/GPRS que envia a informação para bases de dados onde é tratada e disponibilizada ao utilizador através de plataforma informática acessível em computadores, tablets e smartphones. A Cartrack oferece um diversificado pacote tecnológico para gestão de frotas, onde o rastreamento por via GPS está presente, em regime SaaS (software as a service), estando incluído um software de gestão financeira da frota com sistema de alertas de gestão operacional e administrativo, sistemas de prevenção de roubo de combustível, um software de gestão de uma pool de viaturas (carsharing), um software de comunicações entre o motorista e a gestor de frotas e ainda a disponibilidade de um webservice que permite a integração com outros sistemas de gestão em uso nas empresas, nomeadamente software de faturação e gestão de encomendas, distribuição de mercadorias e logística. O sistema da Cartrack permite vantagens como a segurança de pessoas e bens; a gestão mais eficiente das frotas (com a obtenção de poupanças significativas na atividade operacional das viaturas, nomeadamente com a redução dos consumos de combustível, gastos de manutenção, otimização de rotas, redução de tempos de imobilidade excessivos, redução de velocidades excessivas e melhoria dos comportamentos de condução); a gestão mais eficiente da distribuição; o aumento da segurança rodoviária; e a diminuição da pegada ecológica.Com a ajuda dos serviços de localização da Cartrack já foi possível encontrar, em várias situações, viaturas roubadas e garantir a segurança dos funcionários. Os assaltos acontecem tanto na ausência como na presença dos funcionários que, em alguns casos, são mesmo coagidos a entrar nos carros e a acompanhar os assaltantes. Nestes casos, há dois sistemas que funcionam: o alerta de condutor não autorizado, quando são os assaltantes a levar o carro, ou o botão de pânico, que é acionado quando os funcionários da empresa são coagidos a levar o carro perante a ameaça dos assaltantes. Nessas alturas, os serviços da Cartrack recebem os alertas e contactam a empresa. Se os funcionários que estão a conduzir o carro não responderem, os mecanismos de recuperação são acionados de imediato. A Cartrack contacta, então, as autoridades e vai dando indicações precisas sobre a localização das viaturas até à recuperação.

Rui Ferreira, Diretor comercial Europa e América Latina na Tecmic

O modelo da Tecmic a nível tecnológico, está baseado na capacidade de engenharia e domínios da tecnologia nas áreas de eletrónica, microeletrónica, desenvolvimento de software, radiofrequência, comunicações móveis e sistemas embarcados e remotos.Na Tecmic, juntamos a experiência acumulada durante os 30 anos de atividade nos principais sectores da atividade económica com a investigação e evolução constantes. Realizamos desde a conceção até a implementação dos sistemas que comercializamos, com recursos humanos, técnicos e materiais próprios. Entre as principais áreas de atuação da Tecmic, destacam-se os sistemas de gestão da logística e transporte de mercadorias, gestão de frotas terrestres, sistemas de gestão de transportes públicos, sistemas de comando e controlo de Forças de Segurança e Emergência, Sistemas de gestão de redes de assistência e a gestão remota de equipamentos. Sempre baseados nas necessidades dos nossos clientes, a nossa inovação decorre de um processo de consultoria e engenharia, que permite a implementação de soluções personalizadas, a partir da nossa oferta de produtos e soluções, integradas com os sistemas de informação dos nossos clientes. Especialistas na gestão de grandes clientes e plataformas multicliente oferecemos um amplo leque de serviços pós-venda.Apostamos no trabalho em parceria com empresas inovadoras que procuram tecnologias diferenciadoras que lhes permitam ultrapassar fronteiras e crescer tanto no mercado nacional como internacional. Por isso, as nossas soluções de planeamento, otimização e gestão de frotas, serviços e equipas, gestão eficiente dos tempos de condução e de descanso, descarga remota dos tacógrafos digitais, soluções para aumento da eficiência energética na condução, orçamentação de serviços, gestão dos custos e manutenções, monitorização da cadeia de frio em tempo real e gestão dos transportes, procuram o sucesso dos clientes através das reduções de custos e o aumento da produtividade das operações que realizam. As histórias sobre tecnologia de sucesso aplicada à gestão de frotas são escritas por muitos dos nossos clientes em áreas tão diversas como a do transporte de passageiros, que permitem a informação ao público em tempo real, melhoria da regularidade e pontualidade do serviço, como o das utilities que gerem o planeamento e a execução das ordens de serviço no terreno através das nossas soluções integradas de gestão de frotas e equipas ou como o das empresas de transportes de mercadorias e distribuição ou recolha de resíduos, nos quais temos especial atenção para o cumprimento dos requisitos e legislação aplicável a cada setor de atividade.

Gualter Courelas, Operations Director da DHL Express Portugal

Cada vez mais a nossa atividade vai para além da entrega e recolha de envios, no sentido de dar visibilidade em tempo real de todos os passos que os envios dos nossos clientes dão na rede global da DHL. Tendo em conta a crescente necessidade de informação patente no mercado da logística, a tecnologia assume uma importância vital nas nossas operações, garantindo maior transparência e otimização dos processos e contribuindo ativamente para o sucesso dos nossos clientes. As ferramentas de TI da DHL são desenhadas e implementadas para oferecer serviços mais consistentes, eficientes e de alta qualidade. A robotização veio permitir uma maior otimização e melhoria dos processos, auxiliando na caminhada da melhoria contínua da produtividade. Atualmente, a tecnologia robótica está a alterar o mercado da logística, seja pela introdução de mecanismos avançados nos nossos armazéns, centros de triagem ou até no apoio nas entregas last mile delivery. Por outro lado, a digitalização veio permitir trabalhar no futuro. Em termos práticos, recuando à essência da DHL Express, que começou pelo transporte de documentos necessários ao desalfandegamento das mercadorias transportadas em navios porta-contentores, a digitalização permite-nos que um envio recolhido numa parte do mundo, por exemplo na China, seja desalfandegado mesmo antes de chegar ao destino, correspondendo às expectativas do mercado expresso.Na gestão da frota, o mais importante passa por encontrarmos o equilíbrio entre a produtividade e otimização da mesma, através de uma análise proactiva das rotas, garantindo que temos os recursos necessários em termos de quantidade e tipologia de veículos, assim como os especialistas mais qualificados. Na DHL Express, temos assistido a um crescimento considerável do e-commerce, que se traduz no aumento dos envios de pequenas dimensões, como envelopes ou caixas. Desta forma, tem sido feito um esforço para preparar as nossas frotas para esta tipologia de mercadoria, a fim de otimizar a operação e melhorar o serviço ao cliente. Um dos maiores desafios que poderemos encontrar em 2019 é a instabilidade nos preços do combustível, um indicador que irá influenciar bastante as empresas de serviço Expresso. Outro desafio que iremos garantidamente ter é o crescente aumento do negócio B2C, o que nos desafia a repensar a estratégia de gestão operacional, desde a frota, processos operacionais, tipologia das infraestruturas, pois temos como foco principal sermos o mais eficientes possível, garantindo índices de qualidade elevados.

João Soromenho, Diretor comercial da Arval Active Link

Desenhado e desenvolvido na íntegra pela Arval, o Arval Active Link é uma plataforma digital que permite dar, através da telemática, uma perceção global de toda a frota automóvel. Acessível quer em desktop quer em dispositivos móveis, o novo serviço permite coletar os dados das frotas e convertê-los em relatórios e ‘KPIs’ que permitem ser utilizados para melhorar a gestão da frota de diferentes maneiras e perspetivas. Através de um pequeno e simples dispositivo em cada viatura, o gestor tem acesso à quilometragem, consumo de combustível, emissões de CO2, alertas de roubos e sinistro, entre outros. Para frotas mais operacionais, e dependendo da necessidade de cada tipo de frota, o gestor poderá ter acesso à posição de GPS em tempo real, o que permite otimizar rotas e, em caso de viaturas com vários condutores, permite identificar o condutor de cada viagem. Com este serviço, o gestor tem, assim, uma visão completa dos principais indicadores da frota, através de dados mais precisos ajudando-o a ter uma melhor gestão do seu negócio e a tomar as melhores decisões,para uma gestão mais eficiente. Com uma gestão otimizada de rotas, é possível reduzir o número de quilómetros percorridos e os consumos de combustível – é possível obter até 15% de redução de custos de combustível e um aumento de produtividade na ordem dos 20%. Adicionalmente, a empresa está também a promover uma maior segurança dos seus condutores através do controlo dos períodos de condução, e um melhor estilo de condução, através de um feedback de condução personalizado a cada um dos seus condutores.Em Portugal, a Arval está a lançar este serviço agora e é a única gestora de frota que o faz com uma solução totalmente integrada, uma vez que é um serviço oferecido pela própria Arval sem recurso a parcerias externas. O feedback que temos tido por parte dos nossos clientes nesta fase inicial é que é uma plataforma muito intuitiva, parametrizável às necessidades e perfis de cada cliente o que torna muito simples e eficiente a sua utilização.

Jorge Carrilho, Associate diretor Ibéria da Inofrota/Inosat

“O Inofrota é o software de gestão de frotas por GPS desenvolvido pela Inosat. Esta solução tecnológica permite às empresas uma monitorização efetiva e intuitiva das operações de uma frota empresarial, abrangendo diversas áreas e necessidades de gestão, tais como: custos com combustível, definição e monitorização de itinerários, estado de execução de um serviço, condições de segurança da viatura, da mercadoria e dos motoristas.A solução Inofrota divide-se em três grandes áreas: Gestão da Frota, que permite acompanhar alguns dos principais eventos associados à atividade da sua frota através de um mapa interativo. Nesta secção poderá: verificar as rotas seguidas pelas viaturas; definir zonas geográficas referentes a pontos de interesse ou simplesmente analisar o estado atual das viaturas (a sua posição no mapa, velocidades atingidas, estado da ignição e morada). A segunda área é sobre os relatórios. A pensar nas necessidades de informação das empresas, a Inosat disponibiliza um conjunto de relatórios diversificado. Os relatórios cobrem as principais áreas de gestão de uma frota, podendo ser enviados automaticamente via email com a periodicidade que definir e por último os alarmes. Os alertas automáticos permitem a monitorização do desempenho dos motoristas e atividade das viaturas através do envio de notificações para situações em que as normas da empresa sejam infringidas, incluindo práticas de condução agressiva, ralenti excessivo, ativação de sensores de portas ou temperatura, alteração de estado e episódios de excesso e velocidade. Os alarmes da Inosat podem ser configurados para serem recebidos de várias formas: Aplicação Inofrota; Email (para vários endereços) e SMS. A frequência com que estes alertas são emitidos é também customizável. Adicionalmente, e com o objetivo de adequar a solução Inofrota às necessidades específicas do mercado empresarial, desenvolvemos módulos que permitem gerir itinerários, combustível ou o custo das viaturas. O Módulo InoPlan – Gestão de Itinerários ajuda a planear a atribuição de tarefas/serviços às suas equipas em campo de forma mais eficaz. Este módulo ajuda as empresas a planear e definir o itinerário mais adequado. O Módulo Xpert – Gestão de Combustível é o módulo da solução Inofrota que através da ligação à centralina da viatura ajuda os gestores a identificar quilómetros reais, consumo de combustível e episódios de condução agressiva. E, por último, o Módulo Gestão Técnica de Frota – Gestão de Custos e que tem por base o rigor na gestão de custos operacionais, que é essencial, mas a facilidade de interpretação desses dados não é menos importante. Através da Gestão Técnica de Frota poderá analisar os custos fixos e variáveis associados à sua frota. Poderá inclusivamente identificar o custo por quilómetro e o consumo por viatura, assim como receber alarmes de ações a curto prazo como manutenções, contratos ou seguros.O modo de funcionamento é bastante simples e tem como objetivo ajudar as empresas a aceder de forma fácil, detalhada e intuitiva aos principais indicadores de atividade das suas viaturas e equipas de trabalho no terreno. Através da instalação de uma unidade de localização, será possível recolher dados como a posição e velocidade das viaturas, assim como os tempos de condução e quilómetros percorridos. Estas informações são transmitidas através da rede de comunicações GSM/GPRS para o servidor Inosat, estando acessíveis para o cliente através da Internet. Posteriormente, os dados são convertidos em informações de gestão relevantes, tais como: rotas percorridas, alertas de início de atividade, tempo de atividade/inatividade ou ainda o histórico de localizações/rotas. “

Jorge Magalhães, Diretor de comunicação do grupo PSA Portugal

Free2Move. É notório que, hoje em dia, a expectativa de mobilidade por parte dos clientes é mais ampla do que a noção da posse de um automóvel. Mas um aspeto ainda mais importante são os benefícios e as perspetivas que os novos conceitos de mobilidade trazem para as empresas e os clientes profissionais que têm frotas a seu cargo. É exatamente nessa direção que vai a nova unidade de negócio Free2Move que o Groupe PSA acaba de lançar em Portugal. Vem juntar-se à ofensiva Free2Move que já tínhamos implementado para os clientes particulares (B2C), e incorpora um serviço integral de soluções de mobilidade para os clientes profissionais (B2B). Na prática, os veículos conectados e digitais, além dos benefícios clássicos disponíveis na área da gestão de frotas, permitiram-nos avançar com áreas de serviço inovadoras, e todas elas permitem às empresas melhorar a gestão de uma pool de viaturas, reduzir significativamente os custos de deslocações e outros associados à gestão das frotas, e posicionar-se face às crescentes restrições ambientais.É este o futuro da mobilidade e do qual as empresas podem beneficiar. Com a nova atividade que lançámos em Portugal estamos focados em estar à frente dos nossos clientes, trazer-lhes os serviços certos, no momento certo, para responder à necessidade exata que o cliente possa ter.Um desses serviços que acabamos de disponibilizar é o Free2Move Fleet Sharing. Através de uma plataforma online, as empresas simplificam e otimizam a mobilidade dos seus colaboradores. Facilita a gestão e a utilização de uma pool de viaturas, otimiza a mobilidade mesmo para colaboradores sem uma viatura atribuída, reduzindo naturalmente os custos de deslocações. Outro serviço é o Free2Move Connect Fleet. Este serviço de gestão de frotas online, assente numa solução de telemática, é compatível com todas as marcas. Permite a gestão integral dos veículos da frota em tempo real e ajuda a reduzir o custo total de utilização (TCO), através de diferentes níveis de informações essenciais: avaliação de consumos, diagnósticos à distância, análise da eco-condução de cada utilizador, acompanhamento de itinerários e redução de utilizações não essenciais, geolocalização de todos os veículos… Estes são alguns dos exemplos de como estamos a adaptar-nos às novas realidades que estão a aparecer, num contexto em que a tecnologia digital veio mudar o mundo e em que o comportamento de muitos clientes está a alterar-se.