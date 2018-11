Conheça o navio de cruzeiros mais moderno da MSC, que se estreou em Lisboa e no Funchal

O mais recente e emblemático navio da MSC Cruzeiros, o “MSC Seaview”, estreou-se esta semana nas escalas nos portos de Lisboa e do Funchal. O mais moderno navio de cruzeiros da frota da MSC esteve atracado no porto de Lisboa na quarta-feira, depois de uma breve viagem até à Madeira e de outra escala inaugural no porto do Funchal, de onde zarpou este sábado , dia 24 de novembro, cerca das 17:30.

Em Lisboa, para celebrar a escala inaugural do 15º navio da frota, estiveram presentes na cerimónia a bordo mais de 200 pessoas, entre autoridades, imprensa, parceiros e convidados, que assistiram à habitual troca de placas com o Comandante do navio, Giuseppe Galano, e as autoridades portuárias de Lisboa. O evento contou também com a presença do embaixador de Itália, Uberto Vanni d’Archirafi, e do embaixador da Suíça, Andre Regli.

“O MSC Seaview foi o segundo navio da MSC Cruzeiros a ser construído pela Fincantieri, em Itália, tendo sido batizado a 9 junho de 2018 em Génova pela madrinha Sophia Loren. O navio esteve a realizar a sua temporada inaugural no Mediterrâneo e irá agora dirigir-se ao Brasil, onde estará a realizar cruzeiros com partida/chegada de Santos, regressando no verão de 2019 para cruzeiros com partida/chegada a Barcelona”, adianta um comunicado da MSC Cruzeiros Portugal.

O mesmo documento explica que o navio, com 323 metros de comprimento, tem capacidade para 5.331 passageiros e mais de 1.400 tripulantes. Segundo a nota da empresa, trata-se de “um dos navios mais avançados tecnologicamente no mar”. O MSC Seaview dispõe ainda de mecanismos digitais para limpeza de gases de escape, que visam reduzir o impacto ambiental das operações e atender aos regulamentos nos portos e nas áreas operacionais.

Eduardo Cabrita, diretor geral da MSC Cruzeiros Portugal, defende que “o MSC Seaview foi criado especificamente para proporcionar aos nossos viajantes uma experiência única a bordo nas regiões mais quentes, disponibilizando um dos mais altos rácios de espaços exteriores na indústria, para que os viajantes possam desfrutar de uma vasta gama de actividades ao ar livre tais como jantar e tomar uma bebida ‘al fresco’, passear ao longo da magnífica ‘promenade’ ou simplesmente descontrair e aproveitar as maravilhosas vistas de mar na privacidade de um dos muitos camarotes com varanda disponíveis”. “Este navio desafia os limites da tecnologia marítima e centrada no cliente e vai certamente elevar o conceito de férias a bordo de um cruzeiro a um nível superior”, assegura este responsável.

A MSC Cruzeiros Portugal frisa que todos os elementos do MSC Seaview foram criados para” aproximar os viajantes do mar”. O navio possui características de ‘design’ sui generis como uma ‘promenade’ de 360º ao nível do mar, elevadores panorâmicos em vidro, uma ponte no ‘deck‘ superior com 40 metros de altura e 76% dos camarotes posicionados do lado de fora do navio. Suites de canto, camarotes flexíveis e modulares, criados para famílias e grupos de até 10 pessoas ou uma coleção de camarotes com varanda exclusivos com terraço privado e vista para a ‘promenade’ fazem parte da oferta.

Além disso, o MSC Yacht Club apresenta um ‘sun deck‘ privado com 1.600 metros quadrados, um restaurante e ‘lounge’ privados. “Este conceito de navio dentro de um navio inicialmente introduzido pela MSC Cruzeiros foi agora alargado a três ‘decks’ e disponibiliza dois apartamentos ‘suites’ com uma sala e uma grande varanda com área de refeição e ‘jacuzzi’ privado”, refere a MSC. A experiência gastronómica, com diversos tipos de restaurantes e o entretenimento a bordo, que inclui um teatro com 934 lugares (três espectáculos todas as noites), parque aquático interativo e uma tirolesa de 105 metros são outros pontos de destaque no MSC Seaview.

Este é o segundo navio da ‘Classe Seaside’ e tal como o seu navio-irmão MSC Seaside, estando previsto receber da sociedade internacional de classificação RINA – além dos principais apontamentos da classe – a distinção “Green Star 3 Design” como reconhecimento da importância que foi atribuída aos aspetos ambientais durante a sua concepção e construção.

A MSC Cruzeiros, sedeada dem Genebra, na Suíça, reclama ser a maior companhia privada de cruzeiros do mundo e a número um na Europa, incluindo Portugal, e América do Sul. A empresa tem em curso um plano de investimento de 13,6 mil milhões de euros, para aumentar a sua frota para 29 mega navios de cruzeiro até 2027. As experiência de viagens e de férias proporcionadas pela MSC Cruzeiros, que conta com mais de 23.500 funcionários em todo o mundo, são comercializadas através de uma rede de distribuição em 70 países. Neste momento, dispõe de uma frota de 15 navios.

Estas são as principais características do MSC Seaview:

Comprimento/boca/altura: 323,3m/41m/72m

Arqueação Bruta: 153.516 GRT (tonelagem bruta)

Passageiros: 5.331

Tripulantes: 1.413

Velocidade Máxima: 21,3 nós

Navio mais recente da frota MSC Cruzeiros

15º navio a juntar-se à frota MSC Cruzeiros desde o seu início em 2003

Segundo navio da Classe Seaside

Navio Irmão: MSC Seaside

Data da Entrega: 4 de Junho de 2018

Cerimónia Inaugural: Génova, Itália, 9 de Junho de 2018

Área onde opera: América do Sul (Inverno 2018-19); Mediterrâneo (Verão 2019)

Horas de mão-de-obra necessárias para a construção do navio: 10 milhões

Número de colaboradores da Fincantieri envolvidos: 4.000