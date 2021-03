Conheça o programa que lhe permite substituir sistemas de aquecimento antigos e ineficientes

Apresentamos-lhe o HARP – um projeto que ajuda os consumidores a planear a substituição dos seus sistemas de aquecimento antigos e ineficientes, por alternativas mais eficientes!

O HARP é um projeto europeu financiado pelo programa Horizon 2020, que em Portugal é coordenado pela DECO e pela ADENE. Tem como objetivo principal motivar os consumidores para a planificação e substituição dos seus equipamentos de aquecimento antigos e ineficientes por alternativas mais eficientes e conscientes, sempre que possível com recurso às energias renováveis.

Apesar de a primavera estar à porta, não espere pela chegada do frio para adotar um sistema de aquecimento mais eficiente. É tempo de informar-se e planificar uma possível mudança.

Sabia que o aquecimento ambiente e a preparação de água quente para fins domésticos representam em média 80% das necessidades energéticas dos agregados familiares na Europa? Ou seja, o valor apresentado na fatura de energia dos consumidores é influenciado e refletido, muita das vezes, pela ineficiência dos equipamentos de aquecimento que apresentam na sua habitação.

Sendo que os equipamentos apresentam um tempo de vida considerável, durando em média cerca de 15 anos, isto significa que a decisão pela adoção de equipamentos mais eficientes não acontece com a devida frequência. Normalmente, a mudança ocorre quando há uma emergência, como por exemplo uma avaria ou do mau funcionamento do equipamento.

Também a substituição de um sistema de aquecimento é geralmente vista pelos consumidores como demasiado complexa e dispendiosa, optando por adiar a substituição. A tomada de decisões referentes aos equipamentos a adquirir deve ser de forma informada e consciente.

Neste sentido, o projeto disponibiliza uma ferramenta online – a HARPa – que verifica a eficiência e classe energética de sistemas de aquecimento instalados e encontra soluções de substituição à medida, baseada nas tecnologias mais eficientes disponíveis no mercado.

O projeto nasceu para ajudar os consumidores a adquirirem mais conhecimentos sobre a aquisição de equipamentos eficientes, providenciando mais informação e ajuda. Consulte o site aqui e seja um consumidor mais informado.

