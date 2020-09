Conheça os programas da DECOJovem para este ano letivo

Neste ano lectivo atípico, a DECO está preparada para trabalhar com as escolas DECOJovem, independentemente do cenário que se venha a colocar aos alunos e professores. Queremos continuar a preparar os jovens consumidores para um futuro mais digital, mais sustentável e cada vez mais desafiante.

Queremos jovens a pensar num mundo mais sustentável e por isso, o Green Chef (5ª edição) volta à escola! Este desafio convida os jovens e as famílias a produzirem vídeos com as melhores receitas culinárias a partir de sobras alimentares de refeições e/ou com melhor aproveitamento dos alimentos.

Na Semana Europeia da Prevenção de Resíduos (#SEPR20), em novembro, incentivamos as escolas a debater a urgência de reduzir e reutilizar as embalagens de plásticos para construir árvores de Natal originais e assim contribuir para um NATAL SEM RESÍDUOS… DE PLÁSTICO.

Os projetos de literacia digital continuarão a pugnar por melhorar as competências digitais dos mais novos para uma utilização mais ativa e mais segura da internet. Assim, a NET Viva e Segura e o Sitestar.pt continuam presentes nas atividades da DECOJovem.

Estão planeadas também para este ano lectivo ações de capacitação para professores e um novo recurso educativo para sensibilizar os jovens para aumentar o seu o respeito pelos direitos de autor, combater a pirataria e o uso de fontes ilegais. Trata-se do projeto Brain IDeas 2.0.

Com adaptação ao digital, as sessões informativas, as nossas Consumer.Talks, manter-se-ão ao dispor da comunidade educativa, procurando discutir as temáticas de maior interesse para os jovens consumidores.

A DECOJovem deseja assim a todos os professores e alunos um bom regresso às aulas, num ano cheio de desafios. Visite-nos e informe-se aqui.

Conte com o apoio da DECO MADEIRA através do número de telefone 968 800 489/291 146 520, do endereço eletrónico deco.madeira@deco.pt. Pode também marcar atendimento via skype. Siga-nos nas redes sociais Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin e Youtube!