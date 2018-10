Conheça quais os melhores cartões de crédito (sem ter de mudar de banco)

Pode dizer-se com quase toda a certeza que a grande maioria dos portugueses tem pelo menos uma conta bancária. Porém, nem todas as instituições oferecem cartões associados a estas contas com as melhores condições, o que leva a que muitas pessoas procurem cartões de crédito sem mudar de banco.

Com o objetivo de contornar esta rigidez de acesso, apresentamos os melhores cartões de crédito sem mudar de banco. Isto porque o processo de procura pode ser demorado, uma vez que muitos destes produtos exigem, como condição de acesso, que o cliente tenha já uma conta à ordem no próprio banco.

Se procura um cartão de crédito, pode comparar todos os produtos existentes no mercado num só clique, conhecendo as vantagens, mas também as taxas de juro associadas e outros custos existentes.

Cartão de crédito Cofidis

Este produto financeiro da Cofidis é considerado um cartão de crédito com cashback e este tipo de cartão é dos que devolve, em determinado mês, uma percentagem predefinida do valor das compras efetuadas com o cartão no mês anterior. O cashback é versátil porque se aplica à maioria das compras e pode ser gasto livremente em qualquer produto ou estabelecimento comercial, inclusivamente em viagens de avião, tal como faria, de resto, com o saldo da sua conta à ordem.

O cartão de crédito Cofidis detém diversas vantagens, das quais se destacam não só a isenção de anuidade e da taxa de levantamento de dinheiro a crédito (cash advance), como ainda a possibilidade de adicionar mais benefícios ao seu cartão por apenas 1 euro por mês. Esta opção designa-se “Mais por 1€” e torna este cartão de crédito muito competitivo.

Com esta facilidade, o cliente pode receber 2% de cashback em todas as compras, assim como 1% em pagamentos de serviços no Multibanco. É importante notar que o limite máximo de cashback por ano são 200 euros e, se preferir não subscrever a opção “Mais por 1€”, o cashback é de 1%.

Exemplo Imaginando uma utilização mensal do cartão Cofidis de 500 euros, é possível acumular no final do ano 120 euros com a opção “Mais por 1€”.

Outro grande benefício do cartão Cofidis é a possibilidade ter um seguro de saúde gratuito, que inclui atendimento permanente, marcação de consultas, aconselhamento médico por telefone e, em situação de emergência, o envio de um médico a casa do cliente (com o copagamento de 15 euros). Na opção “Mais por 1€” engloba-se ainda a cobertura dentária.

BankinterCard do Bankinter Consumer Finance

O cartão de crédito do Bankinter Consumer Finance também não tem custos com anuidade e, durante os primeiros 12 meses, o cliente pode usufruir de uma percentagem de cashback de 5% com um limite máximo de 10 euros por mês e 120 euros por ano.

Exemplo Para uma utilização mensal de 500 euros por mês, durante o primeiro ano é possível reaver 300 euros.

É possível solicitar este cartão de crédito sem ter conta no banco e o cliente tem acesso a um seguro gratuito de assistência em viagem e de acidentes pessoais. Para além disso, disponibiliza transferências gratuitas para a conta à ordem em 24 horas úteis.

WiZink Rewards

Outro dos cartões de crédito sem mudar de banco do mercado é o cartão Rewards da WiZink, que é isento de anuidade e da taxa de abastecimento de combustível. Este produto financeiro permite ao seu titular transferir até 90% do saldo disponível no cartão para a conta à ordem.

O cartão WiZink Rewards tem como principal vantagem a acumulação de pontos. Geralmente, no programa desta categoria, por cada euro gasto acumula-se um certo número de pontos nos cartões de crédito, que normalmente têm um prazo de validade e que podem ser trocados por produtos, viagens e muitos outros serviços.

Neste produto, o cliente pode acumular 1 ponto por cada euro gasto com o cartão. Os pontos têm uma validade de cinco anos e, a partir dos 5 mil pontos, é possível trocá-los por diversas ofertas como aquisição de passagens aéreas (milhas aéreas), em supermercados (com o cartão Dá), em tecnologia (cheques FNAC), viagens através da GeoStar, entre outras.

Para além disso, através do programa de benefícios WiZink Extra, o titular do cartão de crédito consegue obter descontos em hotéis, lojas de roupa, casa e decoração, cultura e entretenimento e tecnologia.

Cartão Universo

O cartão Universo da SONAE oferece vários descontos nas marcas dentro do grupo: supermercados Continente e Meu Super, produtos e serviços para animais de estimação na Pet & Plants e ZU, combustíveis Galp, vestuário da MO e Zippy, pastelarias Bagga e Bom Bocado, produtos desportivos na SportZone, lojas Note e Worten e produtos naturais e farmacêuticos Well’s.

O cliente pode obter este cartão de crédito sem ter conta no banco, não pagando anuidade e conseguindo ainda acumular 1% de todas as compras que faça com o cartão Universo. Para além disso, este produto é um cartão dual, ou seja, dispõe das funcionalidades de débito e crédito.

WiZink Flex

O último dos cartões de crédito sem mudar de banco disponíveis atualmente no mercado é o cartão Flex da WiZink. Isento de anuidade e da taxa de abastecimento de combustível, o cartão Flex permite que o cliente transfira até 90% do limite do cartão de crédito para a conta à ordem.

Este produto financeiro destaca-se pela funcionalidade de informar o titular, via SMS, de tudo o que se trate de pagamentos, limites e outros dados importantes. Para além disso, ao utilizar este cartão, o cliente acumula um ponto por cada euro gasto. Estes pontos podem ser trocados por vários benefícios e descontos, em áreas como hotelaria, decoração, moda, tecnologia, entre outras.

Ao solicitar um cartão da WiZink, o cliente poderá ainda ter ofertas de adesão, tais como câmaras fotográficas, smartphones ou até mesmo televisões.

Vale a pena ter cartões de crédito sem mudar de banco?

A escolha entre cartões de crédito sem mudar de banco ou abrir uma conta numa determinada instituição financeiradeve ser tomada de forma consciente e informada. Em primeiro lugar, é importante conhecer as vantagens de cada cartão de crédito. Alguns destes produtos permitem acumular milhas aéreas e pontos, ter descontos em parceiros ou obter cashback. Deve, então, optar por um cartão que lhe dê vantagens das quais irá realmente usufruir.

Por outro lado, o cliente deve conhecer quais as comissões bancárias associadas, assim como se o cartão detém anuidade ou não e qual a taxa de juro aplicada. Outro fator a considerar são os seguros associados ao cartão: por exemplo, alguns produtos têm seguros de roubo e furto do cartão e outros de acidentes em viagem.

Por fim, é essencial comparar todos os cartões do mercado para escolher o mais indicado para si e para a utilização que faz do mesmo.