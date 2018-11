Conselho de Governo aprova proposta de Orçamento Regional

O conselho de Governo aprovou a proposta de Orçamento Regional para 2019 e vai agora submete-la ao parecer favorável por parte da Assembleia Legislativa da Madeira. O executivo regional deu também o sim à proposta do Plano e Programa de Investimentos e Despesas de Desenvolvimento da Madeira (PIDDAR).

A reunião do conselho de Governo decidiu ainda aprovar a expropriação de cinco parcelas de terreno no valor de 356 mil euros.

Foram ainda aprovados seis contratos-programa de desenvolvimento desportivo (CPDD) no valor de 23 mil euros, e um apoio para a manutenção e reparação de viaturas e equipamentos das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários da RAM, de 76 mil euros, e ainda uma verba de 7 mil euros, para a Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa, para o mesmo propósito.

O conselho de Governo aprovou ainda um contrato-programa com a Investimentos Habitacionais da Madeira (IHM), para a recuperação e beneficiação de edifícios, no âmbito do Programa para Recuperação de Imóveis Degradados, no valor de 760 mil euros.