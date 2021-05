Conselho de Guardiães do Irão divulga lista de candidatos às presidenciais

Em nota divulgada esta terça-feira, o Ministério do Interior do Irão anunciou oficialmente os candidatos qualificados pelo Conselho dos Guardiães – a autoridade máxima da república islâmica – para concorrerem à presidência, num ato eleitoral que terá lugar no próximo dia 18 de junho.

O comunicado informa que são sete os candidatos aprovados para concorrer ao cargo.

Saeed Jalili (nascido em setembro de 1965) é um político e diplomata conservador, que foi secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional de 2007 a 2013. Foi um dos negociadores do acordo nuclear de 2015 e chegou a ser foi vice-ministro dos Negócios Estrangeiros para Assuntos Europeus e Americanos. Jalili foi candidato nas eleições presidenciais de junho de 2013, ficando em terceiro lugar.

Seyed Ebrahim Raisi (dezembro de 1960), clérigo muçulmano e atual presidente do Supremo Tribunal do Irão, tendo sido nomeado em 7 de março de 2019 pelo líder supremo Ali Khamenei. Foi procurador-geral (2014 a 2016), lugar a que chegou depois de uma longa carreira na área da Justiça. É um dos candidatos do regime.

Alireza Zakani, político conservador e ex-membro do Parlamento iraniano. É dono do site Jahan News e da Panjereh Weekly. Anteriormente, anunciou que concorreria à presidência em 2013 e 2017, mas a sua candidatura foi sucessivamente desclassificada pelo Conselho dos Guardiães.

Amir Hossein Qazizadeh Hashemi: político conservador que representa o distrito eleitoral de Mashhad e Kalat no Parlamento do Irão desde 2008. É membro do partido Frente de Estabilidade da Revolução Islâmica, tendo chegado a ser seu porta-voz.

Mohsen Mehralizadeh (setembro de 1956) é um político reformista e ex-governador da província de Isfahan. Foi vice-presidente do Irão e chefe da Organização Nacional de Desportos quando o presidente era Muhammad Khatami (1197-2005). Foi governador de Khorasan também no primeiro mandato de Khatami. É de etnia azerbaijani. Durante a campanha para as eleições presidenciais de 2005, anunciou a sua ambição para a presidência e afirmou-se como o candidato das gerações mais jovens, O Conselho acabaria por não a aceitar a candidatura, mas voltou atrás. Mehralizadeh ficou em último lugar entre os sete candidatos em 17 de junho de 2005, com 4,4%.

Mohsen Rezaei (setembro de 1954) é um político conservador filiado na Frente de Resistência do Irão Islâmico e oficial militar do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica. De 1980 a 1997, foi comandante-chefe do Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, o que o coloca bem no centro do poder do regime. Antes da revolução Iraniana, era membro do grupo rebelde guerrilheiro islâmico Mansouroun. Foi candidato nas eleições de 2009, tendo ficado em terceiro lugar, e repetiu em 2013, desta vez ficando em quarto lugar.

Abdunnasir Hemmati é economista e atual governador do Banco Central do Irão, tendo assumido o cargo em 2018. Anteriormente, foi vice-presidente da radiodifusão da república islâmica, governador da Central Insurance of Iran e desempenhou altos cargos no Sina Bank e no Bank Melli Iran.