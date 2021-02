Conselho de Ministros vai discutir Estrutura de Missão para controlar a bazuca europeia

O próximo Conselho de Ministros vai discutir o modelo de governação de monitorização das verbas do Plano de Recuperação, nomeadamente a constituição da unidade técnica e da estrutura de missão, adiantou o ministro do Planeamento, Nelson de Souza, no Parlamento.

“No próximo Conselho de Ministros vai a aprovação o modelo de governação geral dessa matéria, que vai precisamente clarificar os órgãos de governação geral e a criação de estrutura de missão e os demais”, disse o governante, durante uma audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, no Parlamento, quando questionado sobre o tema pelo deputado do CDS-PP João Gonçalves Pereira.

Nelson de Souza explicou que “a partir daí temos de aguardar pela aprovação do Plano”, cuja expectativa é ser submetido após a consulta pública “ainda durante a primeira quinzena de março”.

O governante admitiu que existem “muitos elementos” de “muita incerteza” que têm rodeado o processo do Plano de Recuperação, uma vez que “ainda não temos detalhes totalmente definidos e que não nos permitem saber ao certo qual é o mecanismo objetivo neste momento de critério de desembolso”.

“Ainda não está totalmente clarificado por parte da Comissão Europeia como vai ser”, disse, sustentando que “o próprio sistema de organização do nosso lado depende um bocado de alguns pormenores dessa matéria. Temos tudo preparado para ser decidido tudo a tempo e a horas”.