Conselho Europeu de Inovação ganha oxigénio com mais 2 mil milhões de euros

O Conselho Europeu de Inovação (EIC, na sigla inglesa) ainda se encontra em fase piloto, mas recebeu esta semana um novo estímulo para arrancar, com mais de 2 mil milhões de euros de financiamento em 2019-2020. A Comissão Europeia anunciou o reforço orçamental para este instrumento, que estará a funcionar a partir de 2021, no âmbito do próximo Programa de Investigação e Inovação Horizonte Europa, e que visa ajudar a transformar descobertas científicas em mudanças nas empresas, tornando-as escaláveis.

“Não vamos simplesmente pôr dinheiro em cima da mesa. Criámos todo um sistema de inovação para colocar a Europa na vanguarda das tecnologias e inovações estratégicas que moldarão o nosso futuro, como a inteligência artificial, as biotecnologias e a energia com emissões nulas”, afirma Carlos Moedas. O comissário europeu para a Investigação, Ciência e Inovação considera que o bloco deve concentrar atenções “nas necessidades dos inovadores, que são quem irá gerar emprego, reforçar a nossa competitividade global e melhorar a nossa vida quotidiana”, segundo as declarações divulgadas pela Comissão Europeia.

Onde será aplicado este montante?

Projetos «Pathfinder» (Pioneiro): apoiar tecnologias avançadas a partir da base de investigação – abriu esta terça-feira

Financiamento do «Accelerator» (Acelerador): ajudar empresas em fase de arranque e PME a desenvolverem e a transporem inovações para uma maior escala até que possam atrair investimento privado.

Desde 2017 que 1.276 projetos já beneficiaram de um financiamento global superior a 730 milhões de euros, alguns dos quais portugueses. Ontem, foram selecionadas mais 68 empresas europeias para um financiamento global de 120 milhões de euros no ceio do EIC. “Estão, por exemplo, a desenvolver uma tecnologia de pagamentos em linha baseada na cadeia de blocos, novos ecrãs eficientes do ponto de vista energético e uma solução para combater o ruído do tráfego (repartição dos beneficiários por país e por setor)”, explica a entidade liderada por Jean-Claude Juncker.

O Conselho Europeu vai debater inovação, indústria e competitividade entre quinta-feira e sexta-feira. Brevemente, aqueles que quiserem candidatar-se a ser um dos “gestores de programa” que a instituição está a recrutar para dar apoio a tempo inteiro também poderão fazê-lo. Além disso, a Comissão Europeia vai nomear entre 15 a 20 líderes em inovação para um conselho consultivo do EIC.