Conselho Europeu limita número de reuniões devido ao coronavírus

O Conselho Europeu decidiu adotar um leque de medidas de prevenção à propagação do novo coronavírus, entre as quais a redução do número de reuniões e a suspensão de todas as visitas de grupo e formação consideradas não essenciais.

“O secretário-geral do Conselho, após ter consultado a Presidência, decidiu adotar uma série de novas medidas preventivas que têm em conta os últimos acontecimentos no que respeita à propagação do coronavírus (Covid-19), bem como os pareceres atualizados de médicos especialistas”, anunciou o Conselho Europeu em comunicado, divulgado esta segunda-feira.

Entre o leque de medidas estão a redução do número de reuniões do Conselho e das instâncias preparatórias e grupos de trabalho, cabendo à Presidência a decisão sobre as reuniões que se mantêm. Já “a dimensão das delegações que participam em reuniões será limitada” e “todas as visitas de grupo e todas as formações não essenciais serão suspensas”.

O Conselho Europeu informa ainda que os membros do pessoal do Secretariado-Geral do Conselho (SGC) são incentivados a limitar, na medida do possível, as reuniões internas e a continuar a respeitar escrupulosamente as medidas de higiene recomendadas” e que “adicionalmente, a lista de zonas relativamente às quais se aplicam restrições de viagem por parte do pessoal do SGC foi atualizada, a fim de ter em conta as últimas decisões das autoridades italianas”.

“A ênfase desta abordagem reflete uma mudança no sentido de adotar medidas mais gerais, uma vez que o vírus regista agora uma presença significativa na maioria dos Estados-Membros, incluindo a Bélgica, e é provável que esta evolução se mantenha”, acrescentou.

O Conselho Europeu garante ainda ter em vigor protocolos que lhe permitem fazer face a novos casos confirmados de Covid-19 entre o seu pessoal ou nos seus edifícios e que “continuará a acompanhar de perto a situação e está preparado para adotar medidas adicionais, consoante a evolução da situação”.