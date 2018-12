“O 2.º ciclo é uma originalidade portuguesa. Só nós é que temos aqueles dois anos [5.º e 6.º], que é um ano para entrar e um ano para sair e já se viu que não é uma boa prática”. A afirmação pertence a Maria Emília Brederode Santos, presidente do Conselho Nacional da Educação, e foi feita durante a apresentação do relatório “Estado da Educação 2017”. A pedagoga chama a atenção para a necessidade de repensar a organização do Ensino Básico, dividido atualmente em três ciclos (1.º, 2.º e 3.º) e acabar, eventualmente, com o bloco do meio. “Valia a pena tentar encontrar outras formas de organizar o sistema que não criassem tantas transições, que acabam por provocar, como se percebe pelos resultados, mais dificuldades na aprendizagem dos alunos.”

