Conselho para Exploração dos Mares pediu para aumentar volume de capturas de bacalhau

O Conselho Internacional para a Exploração dos Mares (ICES, sigla inglesa) recomendou e pediu que a Comissão de Pescas Noruega-Rússia aumentasse o volume de capturas de bacalhau no Mar de Barents, para mais 147 mil toneladas, já na próxima época, em 2021.

Caso este aumento se concretize, a captura de bacalhau irá aumentar para 885.600 toneladas por ano, o que corresponderia a um aumento de 20% face ao ano anterior. Esta comissão é a principal origem do bacalhau Gadus Morhua, localizado no nordeste atlântico.

A Associação dos Industriais do Bacalhau de Portugal aponta que os bons indicadores, e este pedido, contrariam o “hipotético receio do desaparecimento do bacalhau” dentro de alguns anos dos mares devido à pesca excessiva.

O ICES é geralmente conservador nas suas recomendações, mas após uma análise mais cuidada, o conselho perspetiva uma grande disponibilidade de matéria-prima nas águas do Mar de Barents onde o bacalhau é recolhido

Grande parte do bacalhau consumido em Portugal é do Mar de Barents e o aumento das capturas significa um aumento de postos de trabalho, aumento de volume de negócio na ordem de milhões de euros, sendo que grande parte do bacalhau capturado é exportado.