Consulta aberta desactivada em quatro centros de saúde da Madeira

A consulta aberta foi desactivada nos centros de saúde de Santo António, do Bom Jesus, da Nazaré e de Câmara de Lobos, anunciou o Serviço Regional de Saúde (SESARAM), que justificou esta decisão com a afluência que se tem verificado nestes serviços.

Com esta desactivação a consulta aberta só fica disponível no centro de saúde do Caniço. Relativamente aos restantes centros de saúde o SESARAM refere que os tentes que precisaram de atendimento pouco ou nada urgente devem recorrer às consultas não programadas com o médico de família e/ou às consultas de recurso disponíveis.

Está ainda disponível a opção de recursos aos centros de saúde com serviço de atendimento urgente: Prazeres, Machico, São Vicente, Porto Santo.

O serviço de atendimento urgente está também disponível nos centros de saúde em: Câmara Lobos, Porto Moniz, Ribeira Brava, Santana, embora o serviço não esteja disponível durante 24 horas.