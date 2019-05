Consumidores chumbam conteúdos fornecidos pelas marcas. “Estão bastante aquém das expetativas”

Os conteúdos fornecidos pelas marcas não correspondem às expectativas dos consumidores. A conclusão é avançada pelo “Meaningful Brands® 2019”, estudo do Havas Media Group Portugal a cujas conclusões O Jornal Económico teve acesso. Mais de três quintos dos conteúdos são considerados pobres, irrelevantes e não respondem ao desejo dos consumidores de conteúdos relevantes.

Segundo o estudo, a maioria dos consumidores portugueses espera que as marcas lhes proporcionem bons conteúdos (92%), nomeadamente experiências interessantes, úteis ou que proporcionem entretenimento.

O papel mais valorizado pelos consumidores nos conteúdos que lhes são fornecidos é a sua utilidade. Com efeito, 86% destacam a informação útil existente no conteúdo e 77% apontam a importância de soluções que lhe facilitem o quotidiano. Mais abaixo na lista surgem “inspiração para novas ideias”, com 73% das preferências, e “vertente educacional por via da melhoria de competências ou conhecimento”, com 71%.

“Olhando para a relação entre o desempenho de uma marca, a sua relevância e o conteúdo que produz, o Meaningful Brands® 2019 mostra que as marcas precisam urgentemente de aumentar a eficácia dos seus conteúdos, de forma a criar relação com as pessoas para dinamizar os resultados de negócio”, salienta Fernanda Marantes, CEO Havas Media Group Portugal.

Os setores automóvel, bens de consumo, bebidas, telecomunicações e internet&media constituem o top 5 dos setores com maior eficácia nos seus conteúdos, segundo o estudo do grupo Havas.

Para os portugueses as marcas com conteúdos mais relevantes, tendo em conta os seis papéis que os conteúdos podem desempenhar, são:

. Informar – Google, Delta e Audi

· Educar – Google, Youtube e Audi

· Ajudar – Google, Apple (mobile devices) e Mercedes-Benz

· Inspirar – Apple (mobile devices), Mercedes-Benz e Delta

· Recompensar – Apple (mobile devices), Jogos Santa Casa e Delta

· Entreter – Youtube, Superbock e Apple (mobile devices)