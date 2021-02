Consumidores entregaram 12 milhões de garrafas de plástico e geraram 510 mil euros

O Governo recolheu um total de 12 milhões de garrafas de plástico desde março do ano passado, data em que se iniciou o projeto-piloto de recolha de embalagens de bebidas em plástico em máquinas automáticas em várias superfícies comerciais.

Em comunicado, o Ministério do Ambiente, responsável pela iniciativa, aponta que 66% das embalagens depositadas pelos consumidores portugueses tinham uma capacidade superior a 0,5 litros, que ofereciam um talão de 0,05 euros.

O Ministério indica que foram emitidos talões que totalizaram 510 mil euros, entre descontos de 0,02 e 0,05 euros por cada garrafa depositada. Os consumidores portugueses atribuíram dez mil euros a instituições de apoio social selecionadas nas máquinas, optando por não gozar do desconto oferecido nos supermercados.

A tutela indica que “esta quantidade de embalagens possibilitou a reciclagem de cerca de 350 toneladas de PET, incorporado em novas garrafas de bebidas, promovendo a circularidade de materiais”. O projeto-piloto que teve início a 13 de março de 2020 recolheu uma média de 39 mil embalagens por dia.

As 23 máquinas automáticas instaladas nas grandes superfícies comerciais em Portugal continental entram esta segunda-feira, 22 de fevereiro, e até dia 15 de setembro numa nova fase “dedicada exclusivamente a donativos a 23 instituições de apoio social, previamente selecionadas online pelos consumidores”.

Este projeto-piloto em Portugal, mas já implementado em vários países europeus, é financiado a 100% pelo Fundo Ambiental no montante de 1,655 milhões de euros e “permite a aquisição de experiência para a definição e operacionalização do futuro sistema de depósito de embalagens de bebidas em plástico, vidro, metais ferrosos e alumínio”.

Até ao passado dia 30 de junho de 2020, volvidos três meses da implementação do projeto-piloto, tinham sido recolhidas 1.051.871 garrafas de plástico, totalizando 28 toneladas de plástico PET. Este foi um valor que aumentou consideravelmente em oito meses, visto que no início do projeto o país se encontrava em confinamento geral por causa da pandemia.