As contas anuais individuais de 2019 da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) vão hoje ser conhecidas pelo Conselho Geral que tem Maria de Belém Roseira, Alípio Dias, Carlos Areal e António Menezes Rodrigues entre os seus 12 membros. A garantia foi dada pela direção de comunicação da Associação Mutualista, quando questionada se tinha sido retirada da agenda da reunião o ponto relativo às contas anuais. As contas serão depois levadas à Assembleia Geral, até fim de março.

Ontem, Pedro Sameiro, secretário geral da AMMG, dizia aos membros do Conselho Geral que até àquela altura não tinha sido possível a distribuição da versão final e completa do relatório e contas, e que esperava que tudo estivesse superado até à hora da reunião de hoje.

Entretanto, o associado Fernando Ribeiro Mendes, que fez oposição a Tomás Correia na corrida à presidência da Associação Mutualista, e o membro do Conselho Geral, Carlos Areal, reuniram-se ontem na UACS – União das Associações de Comércio e Serviços de Lisboa, com alguns associados representativos de alguns quadrantes do Conselho Geral para discutir “uma forma de contribuir para realizar o saneamento financeiro” da Associação, invocando a mobilização de todos os associados. A reunião não ultrapassou os 12 participantes e contou com a presença do conselheiro geral Viriato Silva e com o quadro do banco Miguel Coelho, segundo sabe o Jornal Económico.

