Contas de serviços mínimos crescem 75,1% no final de 2019

No final de 2019, existiam 103.628 contas de serviços mínimos bancários, o que representa um crescimento de 75,1% em relação ao final de 2018 e de 31,6% relativamente ao primeiro semestre de 2019, revelou esta quinta-feira o Banco de Portugal (BdP).

Assim, o regulador revela que em 2019 foram abertas 47.587 contas de serviços mínimos bancários, das quais 80,4% resultaram da conversão de uma conta de depósito à ordem existente na instituição de crédito (o que compara com uma percentagem de 59,6% em 2018).

As instituições bancárias comunicaram ao BdP o encerramento de 3.132 contas de serviços mínimos bancários em 2019, das quais 82,9% foram encerradas por iniciativa do cliente.

No final do ano, existiam 4.493 contas de serviços mínimos bancários de titulares com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60% contituladas por detentores de outras contas de depósito à ordem. Existiam também 1006 contas de serviços mínimos bancários cujos titulares também tinham outras contas serviços mínimos bancários (detidas por pessoas com mais de 65 anos ou um grau de invalidez igual ou superior a 60%).