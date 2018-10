Contas positivas não anulam contrapartidas pela descentralização, sublinham municípios

“A exemplo do que acontece noutras cidades europeias e até portuguesas, onde há muito turismo, esta taxa também faz todo o sentido em Fátima. Sublinho que não é uma taxa para os habitantes do concelho, mas para quem nos visita e utiliza o investimento das nossas estruturas, como as redes de água ou do lixo”, explica o presidente da Câmara de Ourém.