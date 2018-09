Continua impasse entre sindicato e Empresa de Electricidade da Madeira sobre salários

O impasse entre o Sindicato dos Trabalhadores da Empresa de Electricidade da Madeira (STEEM) e a Empresa de Electricidade da Madeira (EEM) parece que veio para ficar. O ajustamento da tabela salarial consoante aquele que é praticado pela EDP ainda não está a ser aplicado, diz a estrutura sindical.

“A empresa não quer aplicar as regras do acordo de empresa”, denuncia Miguel Gouveia, presidente do STEEM. Em causa está o ajustamento dos salários dos trabalhadores da EEM aquele que é praticado pela EDP.

O dirigente sindical diz que a empresa argumenta que os “direitos já foram repostos” o que coloca esta situação em stand-by, acrescenta Miguel Gouveia.