Contos para miúdos na Biblioteca Pública da Madeira

A biblioteca pública recebe a 15 dezembro uma sessão de leitura do livro ‘A cestinha cintilante’, de Sofia Henriques, que vai contar com a presença da autora.

O livro aborda a importância dos valores como por exemplo o respeito, a responsabilidade e a gratidão.

Para 22 de dezembro está programada mais uma sessão da hora do conto, com o livro ‘Festa de Natal’, de Tracey Corderoy e com ilustrações de Tim Warnes.

O livro retrata Rodrigo e a sua tentativa em tornar este o melhor natal de sempre.

A autora já escreveu os livros ‘O hotel Extravagância de Natal’, e ‘Um Nadinha Apertados’,

A 29 de dezembro está marcada mais uma sessão de leitura, com o livro ‘Adelaide’, que faz parte do ‘Plano Nacional de Leitura’, de Tomi Ungerer.

No livro Adelaide, um canguru, nasce com asas que vão servir para carregar os seus sonhos. A personagem do livro, de Tomi Ungerer, junta-se numa aventura com um piloto, e visita locais como índia, partis, graças à ajuda de um cavaleiro, chamado Maurício.

Nesta aventura o canguru passa por um circo, visita obras de arte, e devido às suas asas salva crianças de um incêndio.