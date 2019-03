Contrato com a Orey Financial tinha vantagens “indiscutíveis”, diz secretário-geral do PSD-Madeira

O PSD-Madeira diz, ao contrário do Partido Socialista, que não há ilegalidades no contrato com a Orey Financial. Este era um contrato em que a empresa de acessoria financeira era remunerada numa base variável em função da poupança efetiva nos juros para com o Estado.

Segundo o partido social-democrata o visto só foi recusado pelo Tribunal de Contas “exclusivamente” devido a “uma interpretação diferente da legislação que o Governo Regional, embora discordante, optou por acatar”.

Já Miguel Iglésias, Vice-Presidente do PS-Madeira, afirma que a decisão do Tribunal de Contas “denuncia igualmente a ‘trapaça’ política que se estava a inventar, pois é absolutamente impossível poupar 400 milhões de euros nos juros da dívida, como o Governo Regional tentou ludibriar, por várias vezes, a opinião pública”, em declarações ao Diário de Notícias da Madeira desta segunda-feira.

Mas o Secretário Geral do PSD-Madeira, José Prada, refere que as vantagens deste contrato para a Região e para os madeirenses são “indiscutíveis”, e que a poupança podia ser de até 13 milhões de euros por ano. Diz ainda que o partido socialista “prefere ficar” ao lado da República, “e neste caso satisfeito com uma decisão que prejudica a Região, em vez de defender os interesses da nossa população”.

Além disso, o PSD não esquece o facto de haver um desequilíbrio entre os juros que o Estado paga referentes à dívida regional (2,5%) e ao que o Governo Regional dá à República (3,375%).

No Diário de Notícias da Madeira podem ainda ler-se declarações de Miguel Iglésias que fazem referência a aumento da dívida pública. Ora, um aumento que é desmentido pelo PSD em comunicado: “Importa esclarecer que esta dívida tem vindo a ser sucessivamente reduzida, ao contrário do que tem acontecido nos Açores e na República, sendo que, no caso do Estado, a mesma nunca esteve tão alta, com o novo recorde, anunciado pelo Banco de Portugal, a situar-se nos 251,1 mil milhões de euros”.