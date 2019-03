Controlo da Douro Litoral pelos fundos credores está nas mãos da Concorrência

A tomada de controlo accionista da concessionária de autoestradas Douro Litoral está neste momento nas mãos da Autoridade da Concorrência (AdC).

Em anúncio publicado hoje, dia 4 de março, na imprensa, refere-se que a AdC recebeu a 22 de fevereiro uma notificação de uma operação de concentração de empresas que “consiste na aquisição pela Strategic Value Partners, LLC (SVP), através das sociedades Field Point Acquisitions, SÀRL; Rathgar, SÀRL; Ringsend, SÀRL; e Yellow Saphire, SÀRL, do controlo exclusivo da sociedade AEDL – Auto-estradas do Douro Litoral, SA (AEDL), através da aquisição da maioria do capital desta última”.

Na prática, esta é tentativa de concretização da tomada de controlo da concessionária de autoestradas por parte dos fundos credores, com a intenção de afastamento do anterior acionista maioritário, o Grupo José de Mello.

O referido comunicado acrescenta que a SVP é uma “empresa de investimento, com presença em vários países, que gere fundos privados e de investimento, investindo em diversos mercados de dívida, designadamente de dívidas de empresas, com vista à reestruturação financeira das mesmas e que opera, em particular, nos setores das infraestruturas, da energia e industrial”.

Por seu turno, a AEDL é uma “empresa concessionária da exploração das autoestradas A32, A41 e A43, na zona do Porto, num total de cerca de 79 quilómetros de autoestrada sob gestão, sendo o seu capital detido em 99,92% pela Brisa – Auto-estradas de Portugal, SA”.

Segundo o referido comunicado da AdC, qualquer interessado pode explicitar as suas observações sobre esta operação no espaço de dez dias úteis a contar deste anúncio público, ou seja, até dia 20 de março.

Os credores reclamam ao Grupo José de Mello uma dívida de mais de mil milhões de euros.

Em janeiro, os fundos credores da AEDL decidiram assumir o controlo acionista da concessionária, operação que agora vai ser decidida pela AdC.

Entretanto, a Brisa interpôs uma providência cautelar em relação a esta decisão dos fundos credores, uma contestação que deverá agora ser replicada junto da AdC.