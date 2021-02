Coordenador da task force diz que no segundo trimestre o país vai estar a administrar 100 mil vacinas por dia

Henrique Gouveia e Melo, o novo coordenador da task force do plano de vacinação contra a Covid-19 em Portugal, garantiu esta segunda-feira que o país vai estar a administrar 100 mil vacinas por dia no segundo trimestre do ano.

“Vai haver concentração de vacinas já no segundo trimestre suficiente para aumentar o plano de vacinação para cerca de 100 mil vacinas por dia”, disse Henrique Gouveia e Melo durante a reunião do Infarmed com o Governo.

O coordenador do plano de vacinação acredita “que se as expectativas para a disponibilidade de vacinas se mantiverem se possam atingir imunidade de grupo, os 70% ou de eventualmente reduzir-se ao fim do verão para meados do verão à volta de agosto ou inícios de agosto.

Sendo que Henrique Gouveia e Melo prevê que o país esteja a um nível muito rápido de vacinação no segundo trimestre do ano, defende que se terá de “em modelos alternativos aos centros de saúde ou cuidados primários para que este processo de vacinação não tenha problemas”.

O coordenador do grupo responsável pela organização das vacinas referiu que a primeira fase de vacinação foi quando houve menor disponibilidade de doses, algo que se vai corrigindo ao longo do tempo. “Pode-se ver que há uma redução muito significativa do primeiro trimestre, havendo reduções nos outros trimestres. Só a partir do terceiro trimestre e quarto trimestre é que se conseguiu reduzir o diferencial” quanto ao número de vacinas disponíveis, referiu.