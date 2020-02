Coronavírus ameaça distribuição de produtos da Amazon

O coronavírus poderá comprometer a distribuição de produtos da cadeia retalhista Amazon. Segundo avança o “Business Insider” esta terça-feira, 11 de fevereiro, a empresa de Jeff Bezos, informou vários fornecedores na última semana para aumentarem o número de pedidos sobre os produtos fabricados na China.

A Amazon esclareceu os mesmos fornecedores que estes novos pedidos são para produtos vendidos nos Estados Unidos, mas fabricados na China, e que a mudança ocorre em resposta ao surto do coronavírus.

A medida visa antecipar possíveis desacelerações da cadeia de produtos causadas pelo surto do coronavírus na região de Wuhan, que já matou mais de mil pessoas e infetou mais de 40 mil, causando interrupções de trabalho e o encerramento de fábricas no país. Num dos e-mails analisados pelo “Business Insider”, a Amazon refere que está a dar aos fornecedores cinco dias adicionais para enviarem os produtos para o armazém da Amazon, que também está a “renunciar proativamente” a determinadas taxas de envio em atraso.

A medida reflete a urgência com a qual a Amazon está a trabalhar para mitigar o impacto do coronavírus na sua cadeia de produtos. Cerca de 40% do volume de vendas da Amazon são provenientes desses fornecedores, muitos deles dependendo das fábricas chinesas para obter os seus produtos. Contudo, a Amazon recorda que já havia dito à agência “Reuters” que o coronavírus não está a causar nenhuma interrupção nas operações.

No entanto, esta não é a única mudança que a Amazon fez em resposta ao surto do coronavírus. Já este mês a Amazon decidiu sair do Mobile World Congress em Barcelona devido a preocupações com a propagação do vírus e também proibiu viagens para os funcionários que vão para a China.