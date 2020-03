Coronavírus: Câmara do Funchal diz que são preciso tomar medidas racionais para proteger a população

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Gouveia, passou esta quinta-feira uma mensagem de tranquilidade ao referir que são necessárias tomar medida racionais que permitam proteger não só os funcionários da autarquia como também aqueles que visitam ou que habitam o município do Funchal, no que diz respeito ao coronavírus Covid-19.

O autarca sublinhou que nesta altura a Câmara do Funchal já tem em funcionamento um plano de contingência para o coronavírus, e que todos os funcionários já forma sensibilizados para este plano, que já foi enviado tanto para a Administração da Saúde da Região Autónoma da Madeira (Iasaúde) como para a Direção Geral de Saúde (DGS).

Miguel Gouveia disse ainda que a Câmara do Funchal vai cumprir com as regras das autoridades de saúde regional e nacional, e não será contribuinte para alarme social.