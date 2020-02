Coronavírus. Centeno garante que Estados-membros “estão prontos para agir”

O presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças garantiu que a zona euro está pronta para combater o surto do coronavírus e relembrou que os Estados-membros devem estar preparados para agir de maneira coordenada, se o impacto se tornar mais duradouro.

Na entrevista à Reuters, esta sexta-feira, Mário Centeno relembrou que o impacto parece ser “temporário” mas não descarta o risco negativo que pode ter nos mercados mundiais.

“É um novo risco e obviamente é um risco negativo para as nossas economias”, disse Centeno. “Parece que vai ser temporário, mas o impacto está aí e temos que coordenar as nossas acções, caso isso se torne um cenário mais global”, afirmou.

Centeno considerou que a prioridade é cuidar das pessoas infectadas e tentar conter a propagação, mas que os ministros das Finanças da zona do euro também estão em contacto constante para compartilharem a avaliação do impacto que o vírus tem em todos os níveis da economia.

“A economia da Europa é resiliente e, nos últimos dois anos, mostrou-se bastante resiliente a uma sucessão de riscos e incertezas”, disse, acrescentando: “Todos esperavam uma recuperação da economia, e o coronavírus é algo que devemos estar muito atentos e prontos para agir, se necessário”.

A coordenação é fundamental, relembrou, mesmo que a primeira resposta venha a nível nacional. “Estamos prontos para agir se isso se tornar um evento menos temporário”, garantiu à Reuters.

“É para isso que as regras são feitas, para se adaptarem a esse tipo de eventualidades, especialmente quando são negativas e impactam directamente os cidadãos”, afirmou. Centeno afirmou ainda que uma ajuda aos sectores mais afetados poderá ser uma possibilidade, dizendo, por exemplo, que a próxima temporada de turismo da Páscoa será monitorizada de perto.

O Organização Mundial de Saúde elevou, esta sexta-feira, o risco de contágio do Covid-29 para “muito elevado” referindo que esta é uma preocupação a “nível global”. Em Portugal, existem sete a oito casos suspeitos de infecção com o novo coronavírus, no entanto, ainda estão a ser analisados e a aguardar os resultados dos exames.