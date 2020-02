Coronavírus: confirmada quarta vítima mortal em Itália

Depois de terem sido contabilizados mais de 200 casos de infeção do coronavírus em Itália, as autoridades confirmaram esta segunda-feira, 24 de fevereiro, a quarta morte no país. O governo já implementou várias medidas de segurança, entre elas o encerramento de escolas, universidades, museus e cinemas, segundo a “Reuters”.

A quarta morte relacionada com o Covid-19 foi registada como sendo de um cidadão de 84 anos da região da Lombardia, onde já foram confirmados mais de 200 casos. A região foi colocada sob quarentena por um período indefinido, à medida que as autoridades italianas vão monitorizando o desenvolvimento do vírus.

Com uma população combinada de quase 50 mil pessoas, a região da Lombardia já tem 12 cidades com o recolher obrigatório implementado. Todos os eventos públicos foram cancelados, incluindo as festividades relacionadas com o carnaval, e também locais públicos como cinemas, museus, escolas e universidades mantém-se encerradas.

As três outras pessoas que morreram infetadas com o Covid-19 também eram cidadãos idosos, sendo que um deles tinha sério problemas respiratórios segundo informa a “Reuters”.