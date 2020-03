Coronavírus custa mil milhões de euros por mês ao setor do turismo na Europa

O surto do novo coronavírus está a custar ao setor turístico europeu cerca de mil milhões de euros por mês em receitas perdidas, de acordo com o comissário europeu da Indústria, Thierry Breton. Os viajantes chineses deixaram de sair de casa com receios de propagação do Covid-19 e fazer as malas para voar até à Europa passou para segundo plano.

“Os turistas chineses não vêm para a Europa desde janeiro. Isso significa dois milhões de noites [dormidas de hotéis] perdidas e representa um bilhão de euros por mês desde janeiro”, disse Thierry Breton, em entrevista à estação de televisão francesa “BFM”.

Aliás, na semana passada a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) anunciou ter solicitado ao Governo português auxílios para as empresas e trabalhadores desta indústria por causa da quebra de atividade causada pelo Covid-19.

“Apesar de não se conhecerem casos confirmados no nosso país, as empresas do alojamento turístico e da restauração e bebidas começam já a dar os primeiros sinais provocados pelo novo coronavírus”, esclareceu a AHRESP, em comunicado.

Em declarações ao mesmo canal, o ex-ministro da Economia de França referiu que, por enquanto, exceto “alguns setores” – como o turismo – o impacto deste vírus ainda é “relativamente limitado”. No entanto, o comissário europeu diz que saber-se-á melhor “no final do mês de março, porque é aqui que as empresas começam a contabilizar o primeiro trimestre”.

“O que fizemos ao nível da Comissão Europeia foi, sem esperar, (…) agir em tempo real, quase dia após dia, e dar todas as nossas disposições sobre o impacto económico ao nível da União Europeia”, sublinhou Thierry Breton sobre a epidemia que teve origem na China, em dezembro de 2019, e infetou até agora mais de 86 mil pessoas em 53 países de cinco continentes.