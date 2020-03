Coronavírus. Dos 41 casos, um doente “merece particular atenção”, os outros estão “estáveis”

Dos 41 casos confirmados com coronavírus em Portugal, um dos doentes “merece particular atenção pelo seu estado clínico”, segundo disse a diretora-geral de Saúde esta terça-feira. Já os restantes 40 pacientes estão “estáveis”, afirmou Graça Freitas no Parlamento.

A líder da Direção-Geral de Saúde (DGS) também abordou o número elevado de chamadas telefónicas que a Linha Saúde 24 tem estado a receber nos últimos dias, a par com o aumento do número de casos em Portugal.

“Normalmente, conseguimos atender 200 chamadas em simultâneo, mas ontem [segunda-feira] atendemos 500 chamadas em simultâneo. Hoje já conseguimos atender 1.200 chamadas em simultâneo”,

Perante o elevado número de chamadas que não foram atendidas na segunda-feira, mais de metade das 27 mil chamadas que a Linha Saúde 24 recebeu, Graça Freitas disse que durante a noite “foram implementadas medidas para melhorar a eficiência” da linha telefónica de apoio.

“Fizemos um algoritmo mais rápido”, revelou que vai permitir realizar uma triagem mais rápida pelo enfermeiro de serviço, de forma a reencaminhar os casos mais críticos para a linha de apoio realizado por um médico.

“Não se podem fazer algoritmos sem ciência, tem de ser testado por clínicos, por médicos. Para mudar um algoritmo temos de consultar muitos médicos, muita literatura”, afirmou, anunciado que vai haver um “reforço de enfermeiros ao longo destes dias”.

A diretora-geral também explicou que cada vez que há a revelação de novos casos de coronavírus, a linha recebe mais chamadas. “Cada vez que se anuncia uma destas coisa há um pico brutal”, dando o exemplo do caso de uma professora que testou positivo Covid-19.

Graça Freitas também anunciou que a DGS em parceria com o Infarmed está a criar uma reserva estratégica de equipamentos de proteção individual. “Tudo o que mercado consegue produzir temos tentado adquirir para constituir reserva. Isto é muito importante, a reserva só se pode ativar em circunstâncias extraordinárias e pontuais”.

A responsável também destacou o trabalho de investigação que está a ser feito pelas autoridade de saúde em Portugal para identificar os contactos epidemiológicos. “Apenas uns dos casos não tem cadeia de transmissão, que é pequena só com duas pessoas. É só uma questão de tempo para as encontrar”, sublinhou.

Portugal conta com 41 casos confirmados de contágio de coronavírus. No total, existem 375 casos suspeitos, com 83 a aguardarem resultado laboratorial. Segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS), um total de 667 cidadãos estão em contacto de vigilância pelas autoridades de saúde.