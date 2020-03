Coronavírus: empresas de autocarros de turismo exigem ao Governo plano de intervenção rápida

O setor nacional de empresas de autocarros de turismo exigem ao Governo um “plano de intervenção rápida” para evitar “um cenário de falência em poucos meses”.

Para os representantes de 25 empresas que operam autocarros de turismo em Portugal, a emergência do coronavírus suscitou um “alarme geral que inibiu a circulação de pessoas e colocou todas as empresas de autocarros de turismo em Portugal num cenário de falência em poucos meses”.

“Estão em risco milhares de postos de trabalho e milhões de património dos investidores, dos bancos e dos próprios contribuintes”, alerta o comunicado conjunto destas empresas.

No entender destes responsáveis, “urge um plano de intervenção rápida, com a coordenação do Governo e participação ativa de associações representativas dos empregadores e sindicatos dos motoristas (e demais entidades ligadas ao turismo). Rogamos ao Governo que convoque urgentemente todos os envolvidos para criação de medidas imediatas de proteção dos motoristas com apoios excecionais que permitam a manutenção do maior número de postos de trabalho; definição de regras específicas para o transporte de passageiros em cenários como ao atual, criado pelo Covid-19; apresentação de um discurso de conforto perante clientes e fornecedores que enquadre a viagem de autocarro de turismo num quadro de normalidade semelhante ao dos restantes transportes públicos; revisão do quadro legal de transporte de passageiros, com vista da valorização do setor perante clientes, fornecedores e atividades”.

As 25 empresas signatárias deste comunicado sublinham que este setor é dominado por pequenas empresas, de cariz familiar, “com altos investimentos pessoais e forte relação direta com os seus trabalhadores”.

Para fazer face a esta situação, o conjunto destas empresas de autocarros de turismo anuncia para a próxima terça-feira, dia 10 de março, a realização de uma reunião dos empresários do setor, em Pombal, às 10 horas, “com vista à coordenação deste alerta aos portugueses”, estando marcada uma conferência de imprensa para as 12 horas no mesmo local, ou seja, a sede da Filarmónica Artística Pombalense.

Está também prevista a realização de “uma iniciativa simbólica de alerta para esta emergência”, para o próximo dia 16 de março, “com a participação de centenas de viaturas das nossas empresas”, a local a designar.

“Não queremos o prejuízo de nenhum cidadão, mas antes a sensibilização para a gravidade da situação e conquistar a solidariedade dos portugueses perante pessoas que tanto os serviram”, conclui o referido comunicado.