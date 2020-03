Coronavírus: escolas da Madeira mantém-se abertas mas são obrigadas a criar espaços de isolamento

As escolas da Madeira vão manter-se abertas, anunciou o presidente do Governo da Madeira, Miguel Albuquerque. contudo os estabelecimentos escolares estão obrigados a criar espaços de isolamento na eventualidade de ser detectado alguma situação suspeita de coronavírus ou Covid-19, levando em conta as orientações das autoridades nacionais e regionais.

O presidente do executivo madeirense explicou que as escolas são espaços sob vigilância onde pode ser operacionalizado o controlo de casos suspeitos de coronavírus, tendo em conta os procedimentos das autoridades nacionais e regionais.

É ainda recomendado pelo Governo da Madeira o adiamento de viagens de finalistas e viagens de estudo para evitar possíveis contágios devido ao coronavírus.

em actualização