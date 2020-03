O coronavírus já chegou às instituições europeias em Bruxelas. Um trabalhador da Agência Europeia da Defesa está infetado como o Covid-19, avança a Euroactiv esta terça-feira.

Como resultado, foram canceladas todas as reuniões nas instalações da agência até 13 de março nas instalações desta agência na capital da Bélgica. O organismo também decidiu cancelar todas as reuniões externas do seu pessoal.