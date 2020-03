Coronavírus. Celebrações de missas em Portugal vão sofrer alterações para “evitar situações de risco”

Os bispos portugueses defendem que as missas devem sofrer alterações no momento em que surgiram os dois primeiros casos de coronovírus no país.

A Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apelou a mudanças na celebração de missas católicas em Portugal para “evitar situações de risco” devido ao surgimento de casos de coronavírus em Portugal.

“Perante a situação que estamos a viver em todo o mundo, motivada pelo coronavírus Covid-19, apelamos à serenidade e ao incremento da prevenção nos cuidados de higiene. Nesse sentido, convidamos a seguir estritamente as indicações e normas da Direção Geral de Saúde”, segundo um comunicado divulgado pela CEP.

“Como em situações semelhantes e em sintonia com outras conferências episcopais e dioceses, e para evitar situações de risco, recomendamos algumas medidas de prudência nas celebrações e espaços litúrgicos, como, por exemplo, a comunhão na mão, a comunhão por intinção dos sacerdotes concelebrantes [molhar a hóstia no vinho], a omissão do gesto da paz e o não uso da água nas pias de água benta”, defendem os bispos no comunicado.

O surto mundial de coronavírus está a provocar várias alterações na vida da Igreja Católica. Em Fátima, foram canceladas 11 peregrinações ao santuário mariano português: sete da Coreia do Sul, duas de Itália, uma do Brasil e uma de Guatemala, segundo a agência Lusa.

No Vaticano, o centro mundial da Igreja Católica, o Museu do Vaticano sofreu uma quebra de 60% nas visitas. Já o Papa Francisco realizou um teste ao coronavírus, com o resultado a ser negativo, avançou hoje o jornal italiano Il Messaggero. O Papa realizou o teste depois de ter cancelado um retiro de Quaresma devido a uma constipação.