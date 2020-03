Coronavírus: queda de 18% na oferta de voos de longo curso

Entre 1 de fevereiro de 2019 e 2 de março de 2020, verificou-se uma queda de 18% na oferta voos de longo curso a nível mundial, de acordo com os dados apurados pela consultora especializada OAG Schedules Analyser, a que o Jornal Económico teve acesso.

Na Ásia, um dos piores recuos da indústria da aviação civil está a ocorrer com as companhias aéreas baseadas em Hong Kong, cuja capacidade disponível de voos de longo curso caiu 75% entre 1 de fevereiro do ano passado e 4 de março deste ano, segundo as conclusões apuradas pela OAG Schedules Analyser.

Foi também esta a percentagem da queda da oferta disponibilizada em voos de longo curso por uma das principais companhias aéreas baseadas em Hong Kong, a Cathay Pacific.

No braço da Cathay Pacific para operar no mercado asiático, a Cathay Dragon, a situação está a ser ainda pior, com um corte de 81% no período em análise, tendo esta companhia aérea apenas operado 31 voos neste lapso de tempo.

Entretanto, a utilização de aviões de maiores dimensões (‘widebodies’) duplicou no mercado doméstico norte-americano, em particular no que respeita às três maiores companhias aéreas a operar nos Estados Unidos, a United Airlines, a American Airlines e a Delta Air Lines, no período de 2 de fevereiro de 2019 a 4 de março de 2020.

Neste caso, as três ‘majors’ da aviação civil norte-americana estão a redirecionar a sua oferta de voos delongo curso intercontinentais que forma cancelados devido ao surto do coronavírus, para o mercado interno, muito menos afetado por enquanto.

Em relação aos cinco modelos de avião mais utilizados em todo o mundo para voos de longo curso – Boeing 737-300ER, Boeing 787-9, Airbus A330-300, Airbus A350-900, Boeing 7878-8 – registou-se a referida quebra de capacidade disponibilizada de 18% entre 1 de fevereiro e 2 de março, mas o modelo de avião A330-300 foi particularmente afetado por esta epidemia, com uma quebra de capacidade disponibilizadas nos voos delongo curso a nível internacional na ordem dos 30% no período em análise, uma vez que é um modelo de avião muito utilizado no sudeste Asiático, muito atingido pelo coronavírus.