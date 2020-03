Regiões inteiras em quarentena, fecho de fronteiras, colapso da distribuição, recolher obrigatório, ‘shutdown’ de sistemas. Com a propagação do coronavírus as medidas draconianas também ultrapassam as fronteiras da China. Na incerteza que consome o mundo, os investidores fogem do risco das ações e buscam a segurança do dólar. Até o tema das presidenciais norte-americanas de novembro está a ser relegado para segundo plano.