Coronavírus: TAP vai cortar 3.500 voos entre março e maio

A TAP anunciou esta segunda-feira o corte adicional de cerca de 2.500 voos entre o presente mês de março e o mês de maio, devido ao impacto do novo coronavírus. Este corte soma-se ao anunciado no final da semana passada, de cerca de mil voos, traduzindo um ajuste à oferta e à procura em função do impacto do surto desta epidemiae elevando para 3.500 o número de voos eliminados devido ao vírus.

“A TAP continua a acompanhar a evolução do surto de coronavírus de forma dinâmica e a tomar de forma muito ágil as medidas necessárias para minimizar o forte impacto económico da situação”, esclarece um comunicado da companhia aérea nacional, enviado esta tarde após o fecho do mercado.

De acordo com esse documento, “a companhia decidiu reduzir a capacidade para os próximos meses em cerca de 2.500 voos adicionais, um ajustamento que se junta ao anunciado na semana passada, de mil voos, resultando assim estas medidas numa redução total da oferta de 3.500 voos, equivalentes a 7% dos voos programados em março, 11% em abril e 19% em maio”.

“Os cancelamentos agora anunciados continuam a incidir especialmente na operação para cidades nas regiões mais afetadas, sobretudo Itália, mas contemplam também a redução de oferta em outros mercados europeus que mostram maiores quebras da procura, como Espanha ou França, e incluem ainda alguns voos intercontinentais, dado o modelo de operação da TAP, como companhia de longo curso e conexão”, avança o comunicado em questão.

A TAP assegura ainda que “vai contactar todos os passageiros afetados por estes cancelamentos e em conjunto com eles encontrará as melhores opções e alternativas para a realização das suas viagens”.

“Para garantir maior flexibilidade e tranquilidade aos seus clientes, a TAP permite desde ontem a alteração de viagens sem pagamento das taxas de alteração em reservas feitas até final de março. Os clientes da TAP podem agora alterar a data da viagem, ou o destino para onde quer viajar, sem custo da taxa de alteração para bilhetes comprados entre o dia 8 e 31 de março”, garante o comunicado da transportadora aérea nacional.

De acordo com os responsáveis da TAP, “a isenção da taxa de alteração está disponível para voos operados pela TAP em todas as rotas, datas e tarifas (exceto tarifa discount), desde que a viagem tenha sido comprada durante o mês de março”.

O comunicado explica que os clientes ‘TAP Miles&Go’ e ‘Corporate’ também podem beneficiar desta oferta, acrescentando que “o pedido de alteração da viagem apenas tem de ser feito, no mínimo, 21 dias antes da partida”.

Segundo os responsáveis da TAP, “estas medidas justificam-se pela quebra nas reservas de viagens para os próximos meses que se tem verificado nos últimos dias”.

“A prioridade da TAP é, desde a eclosão do surto de coronavírus, a proteção da saúde dos seus trabalhadores e passageiros, e a companhia aérea trabalha e colabora ativamente com as mais importantes entidades, desde logo, e em primeira linha, com a Direção-Geral de Saúde, mas também com a Organização Mundial de Saúde, a ECDC, a CDC, a IATA, a ICAO ou a EASA”, adianta o referido comunicado.

A administração da companhia aérea nacional assegura que “a companhia ativou desde o início do surto o seu plano de contingência, que contempla todas as recomendações e procedimentos ditados pelas autoridades de saúde nacionais e internacionais”

Notícia atualizada às 17h26