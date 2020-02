Corpo são em mente sã. Algumas regras para emagrecer com saúde

Com o avançar da idade os consumidores sentem que se torna mais difícil emagrecer. Uma das razões para tal dificuldade é a perda de massa muscular em ambos os géneros. Para aumentar a massa muscular e perder mais facilmente massa gorda, é necessário intensificar gradualmente o tipo de exercício físico.

Primeira regra de ouro: Mudar as escolhas alimentares, tornando-as mais saudáveis e equilibradas.

O ponto de partida é comer menos de cada vez, mais vezes ao dia e aumentar a qualidade nutricional das refeições.

Comer mais fruta e hortícolas devem fazer parte integrante dos hábitos alimentares.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda um consumo mínimo diário de 400 gramas de fruta, legumes e hortaliças, o que não é missão impossível:

180 gramas de legumes e hortaliças crus correspondem a duas chávenas almoçadeiras completas; se estiverem cozidos, bastam 140 gramas, ou seja, uma chávena almoçadeira cheia;

uma peça de fruta de tamanho médio tem cerca de 160 gramas.

Contas feitas, uma dose de salada, uma de sopa e uma peça de fruta por dia garantem a ingestão mínima recomendada pela OMS. Se possível, opte por frutas e legumes da época, pois aproveita todo o sabor e a melhor relação entre qualidade e preço e poupará na sua carteira.

Sugestões para um dia de refeições saudáveis sem alterar o orçamento familiar:

Comece o almoço e o jantar a comer sopa rica em hortaliças e legumes. Aposte em hortícolas de cores vivas, ricas em vitaminas e minerais como brócolos, couve lombarda ou roxa, pimentos, cenouras, etc. Inclua salada como acompanhamento. Substitua os doces por uma peça de fruta rica em vitamina C (laranja, kiwi, tangerina, morango, maçã, entre outras). Coma frutas e hortícolas cruas (por exemplo, cenouras) entre as refeições. Acrescente alface ou tomate às sandes. Evite aperitivos ricos em sal e gordura (como queijos ou patês) durante as entradas. Experimente novas receitas que apostem em legumes, hortaliças e fruta. Substitua os néctares e os refrigerantes por sumo 100% de fruta. Não se esqueça de que os sumos naturais devem ser bebidos, preferencialmente, assim que são feitos; passado algum tempo, perdem a sua riqueza em vitaminas.

Segunda regra de ouro: mexer-se, mexer-se, mexer-se!

Faça exercício pelo menos três vezes por semana e, no mínimo, uma hora em cada sessão. O exercício aeróbico, como a corrida e o ciclismo, permite um bom desgaste de calorias, mas caso não consiga praticá-lo pode traçar outras estratégias como por exemplo: fazer mais caminhadas com os amigos e prefira subir as escadas, em vez de ir pelo elevador.

