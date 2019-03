Correos chega ao mercado português com a compra de 51% do capital da Rangel Expresso

O grupo Correos comprou 51% do capital social da operadora portuguesa Rangel Expresso, naquela que é a primeira operação da sociedade postal pública espanhola a nível internacional, revela o jornal “Expansión” esta sexta-feira.

A operação foi realizada através da subsidiária de encomendas expressas Correos Express, de acordo com a comunicação da empresa às autoridades da concorrência dos dois países. Além da ‘aprovação’ das autoridades de concorrência, a operação também exige autorização do Governo espanhol, já que a Correos é uma empresa 100% pública, dependente do estado ‘holding‘ da SEPI.

A aquisição da operadora postal portuguesa faz parte da estratégia de internacionalização lançada pela Correos, que pretende expandir-se para o mercado asiático, um dos principais emissores de encomendas e pacotes do mundo.

Com a aquisição da empresa portuguesa, a Correos cumpre o objetivo de formar uma operadora ibérica, no âmbito da sua estratégia de permanecer como a principal empresa de entregas de envios através do comércio electrónico.

A Rangel Expresso faturou 158 milhões de euros em 2017, o último ano com contas fechadas, e espera-se que tenha concluído o último ano com uma faturação de 165 milhões de euros.