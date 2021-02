Corretora XTB regista disparo de lucros para 89,9 milhões de euros em 2020

O Grupo XTB, que consiste num conjunto de empresas que detêm uma das maiores corretoras mundiais de FX (Forex) e CFDs (credit default swap), registou um disparo de quase 600% no lucro de 2020 para 89,9 milhões de euros, suportado num aumento expressivo de novos clientes e uma subsequente subida da receita operacional para um recorde de 178,3 milhões de euros, afirmou esta terça-feira a empresa.

Além da alta volatilidade nos mercados financeiros e de matérias-primas ao longo de 2020, os resultados financeiros anuais também foram impulsionados por cortes nas taxas de juros, o que tornou a negociação de instrumentos financeiros bastante atraente para muitos investidores, explicou o grupo polaco, que opera em 12 mercados principais na Europa (incluindo em Portugal), América Latina e Ásia.

Juntamente com as operações de retalho, que constituem a maioria das receitas do Grupo, a XTB desenvolve operações institucionais sob a marca X Open Hub (XOH). A XOH fornece liquidez e tecnologia para outras instituições financeiras, incluindo corretoras. Esta parte do negócio do Grupo XTB em 2020 obteve receitas de 23,5 milhões de euros, um aumento de cinco vezes em comparação com os 4,8 milhões alcançados em 2019.

Em 2020, os custos operacionais totalizaram 63 milhões de euros e foram 22,5 milhões mais elevados do que no ano anterior (2019: 40,4 milhões). Este aumento esteve relacionado principalmente com os crescentes custos de marketing, derivados de maiores gastos com campanhas online, e o aumento dos custos com salários e benefícios dos colaboradores, bem como um aumento na empregabilidade, adiantou a XTB.

Em 2020, o grupo adquiriu 112.025 novos clientes, um aumento de 206,5% ao ano, como também corresponde ao número total de clientes adquiridos nos últimos seis anos (em 2014-2019, o Grupo XTB adquiriu 112.825 clientes). No total, mais de 261 mil clientes já utilizaram os serviços da corretora polaca, sendo que o número de clientes ativos (aqueles que realizaram pelo menos uma transação em 12 meses) atingiu 107.287 em 2020, face aos 45.837 clientes em 2019.

Objetivo de 120 mil clientes em 2021

Segundo Omar Arnaout, CEO da XTB, o objetivo para 2021 é de conquistar pelo menos 120.000 novos clientes, abrir uma nova sucursal no Dubai e intensificar a atividade nos mercados em que já está presentes.

“Também iremos focar-nos fortemente no apoio ao cliente de qualidade e na tecnologia, não apenas no contexto das nossas plataformas xStation 5 e xStation Mobile, mas também em termos de segurança, desempenho e estabilidade”, adiantou.

“Mesmo os últimos dias têm-nos mostrado o quão importante é para o cliente poder investir em instrumentos que lhe interessem quando quiserem”, sublinhou, referindo-se de forma tácita ao fenómeno dos ‘movimentos’ de investidores de retalho, que se organizaram an rede social Reddit para impulsionar o valor de ativos, nomeadamente ações de empresas como a GameStop e a AMC, que estavam a ser alvo de vendas a descoberto por parte de hedge funds.

Eduardo Silva, diretor geral da sucursal em Portugal, acrescenta ainda que “quando atingimos este tipo de resultados, os investidores por vezes pensam que é difícil ter novamente um crescimento tão agressivo nos anos seguintes. No entanto, a sensação de quem está por dentro é de que em 2021 vamos crescer a um ritmo ainda mais forte”.

“A XTB em Portugal é hoje uma corretora que tanto apela ao investidor de risco como ao tradicional e conservador. Os investidores são cada vez mais exigentes, e o modelo tradicional de corretagem está obsoleto – os investidores querem execução imediata em qualquer lugar. A nova oferta de ações sem comissões, o investimento em tecnologia e a rápida expansão global são uma garantia de confiança para os clientes e a explicação para o nosso sucesso”, concluiu.