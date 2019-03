COSEC lançada há 50 anos com grandes projetos

Com mais de metade do mercado de seguros comerciais à exportação em Portugal, a COSEC tem na sua matriz os grandes projetos industriais. Maria Celeste Hagatong, CEO da empresa, lembra que esta foi criada num período “de grande abertura da economia nacional a mercados externos, decorrente da entrada de Portugal na EFTA e do acordo comercial assinado com a CEE”. Refere que, apesar de se estar a viver novos tempos, Portugal continua, tal como na década de 70, a depender fortemente do reforço das exportações.

“O papel da COSEC foi ontem, é hoje e será no futuro, fundamental para o apoio às exportações e internacionalização das empresas portuguesas”. O final dos anos 60 foi um tempo de lançamento de grandes projetos de investimento industrial, não só em setores tradicionais mas também em novas indústrias ligadas à exportação, como as unidades de pasta de papel, a reparação e construção naval, setores onde o seguro de crédito era indispensável para fazer face às vendas no mercado externo.

A COSEC ganhou como acionista o maior segurador mundial nesta especialização. Celeste Hagatong comenta que “tem sido determinante para o sucesso da COSEC a parceria de grande estabilidade entre o Grupo BPI e o Grupo Euler Hermes. Nestes tempos e para um setor em que a informação é crucial, o Grupo Euler Hermes tem sido muito importante, dado que nos dá acesso a uma base de informação internacional, determinante para a COSEC poder servir as empresas portuguesas suas seguradas, em termos das suas exportações e internacionalização.

“Por outro lado, mantém a COSEC sempre a par dos avanços do setor, o que nos permite partilhar boas experiências e as melhores práticas, e implementá-las rapidamente ao nível da COSEC sempre que tal se justifica. No serviço de cobranças de sinistros, por exemplo, a COSEC é parte da rede Euler Hermes e, em consequência, presta também, nesta vertente, um melhor serviço aos nossos clientes.”

Frisa que a rede da Euler Hermes “beneficia igualmente das informações prestadas pela COSEC, que cobre em permanência cerca de 200 mil empresas portuguesas, e que, por esse motivo, beneficia muitos importadores portugueses pelos créditos que lhes são concedidos pelos seus fornecedores, segurados pela Euler Hermes em todo o mundo. O valor destas importações portuguesas atingiu em 2018 cerca de seis mil milhões de euros. No que respeita a alterações regulatórias que têm vindo a ser introduzidas no setor ao nível europeu, a COSEC também tem contado com o apoio do Grupo Euler Hermes.”