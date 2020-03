Costa diz que há duas mil camas em hospitais de todo o país para enfrentar coronavírus

O primeiro-ministro garantiu hoje que existem duas mil camas disponíveis em hospitais em todo o país para receber casos suspeitos ou confirmados de coronavírus.

“Existe no conjunto do país duas mil camas referenciadas como estando reservas para poderem ser afetadass exclusivamente a portadores de coronavírus”, disse António Costa esta terça-feira.

Numa visita ao hospital de São João no Porto, o governante visitou um dos dois pacientes infetados com coronavírus.

O contacto entre António Costa e o paciente foi feito através do “vidro do quarto e pudemos comunicar à distância por gestos”.

Questionado sobre a capacidade de financiamento do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para enfrentar os casos de coronavírus, o primeiro-ministro afirmou que esta é a sua “última preocupação” e que “não é seguramente um problema”.

Sobre uma eventual visita de Marcelo Rebelo de Sousa aos pacientes infetados, o pimeiro-ministro disse que o Presidente da República não precisa da “autorização do Governo” para realizar visitas aos pacientes e que é “sempre bem vindo. O Presidente da República é sempre querido onde quer que esteja”, afirmou.

O governante apontou que a ministra da Saúde mantém o Presidente informado diariamente sobre a situação do coronavírus em Portugal. “Não deixa de acompanhar com grande proximidade mesmo que não esteja aqui”.

Em relação ao pagamento dos ordenados no setor privado e público em caso de isolamento, o primeiro-ministro apontou que a situação já está “completamente esclarecida” depois do despacho assinado pela ministra do Trabalho, Ana Mendes Godinho.

O regime que será aplicado vai permitir aos trabalhadores usufruírem de uma baixa médica devido à “necessidade de proteção social de terceiros”.