Costa diz que país está “chocado” com “desplante” de Joe Berardo no Parlamento

O primeiro-ministro, António Costa, afirmou esta segunda-feira que o país está “chocado” com o “desplante” com que comendador Joe Berardo respondeu aos deputados em comissão de inquérito, na Assembleia da República. António Costa espera que a “justiça funcione” e sublinha que “não há nenhuma razão para que a Caixa Geral de Depósitos (CGD) perdoe qualquer tipo de crédito”.

“Acho que o país está seguramente chocado pelo desplante com que Joe Berardo respondeu na semana passada nesta Assembleia da República. Não me competindo a mim, aqui, falar sobre as anteriores gestões da Caixa. O que lhe posso dizer é que a atual gestão da Caixa, nomeada por este Governo, acionou Joe Berardo para pagar à Caixa o que deve”, explicou António Costa, em resposta à líder bloquista, Catarina Martins, no debate quinzenal.

O comendador Joe Berardo deve milhões de euros à banca, incluindo à CGD, e, em audição na II Comissão de Inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à gestão do banco, afirmou que não tem dívidas em património e é só somente um cidadão que procurou ajudar os bancos.

“Aquilo que tenho a desejar é que a justiça funcione e o que é devido seja naturalmente pago, porque não há nenhuma razão para que a Caixa perdoe qualquer tipo de crédito a quem tem a obrigação estrita de os pagar. Quanto à coleção, não temos qualquer informação sobre a penhora da coleção, mas tenho informação de que o protocolo de o Estado não abdicou de qualquer opção de compra”, acrescentou.